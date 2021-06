Piper Sandler berät Heubach und SK Capital bezüglich der Übernahme des Pigmentgeschäfts von Clariant

MINNEAPOLIS--(BUSINESS WIRE)--Die auf Chemikalien und Werkstoffe spezialisierte Investmentbankengruppe von Piper Sandler & Co. (The Valence Group) gab heute bekannt, dass sie die Heubach-Gruppe gemeinsam mit SK Capital Partners bezüglich ihrer Übernahme des Pigmentgeschäfts von Clariant berät. Die kombinierte Geschäftseinheit wird unter dem Namen Heubach weitergeführt und ist mit einem Jahresumsatz von über 900 Mio. EUR im Pigmentbereich weltweit führend.

Für die Transaktion wird das Pigmentgeschäft von Clariant mit ca. 805 Mio. CHF bewertet, wobei abhängig von der finanziellen Leistung der Geschäftseinheit im Jahr 2021 weitere 50 Mio. CHF dazukommen können. Im Rahmen der Transaktion wird Clariant eine Neuinvestition für einen Eigentumsanteil an der kombinierten Geschäftseinheit tätigen und dadurch sein anhaltendes Engagement für den Erfolg des Pigmentgeschäfts von Clariant und dessen erhebliche Wachstumschancen durch den Zusammenschluss mit Heubach unter Beweis stellen.

Der Abschluss der Transaktion unterliegt den üblichen Bedingungen und Genehmigungen und dürfte voraussichtlich im ersten Halbjahr 2022 vollzogen werden.

Der Heubach-Konzern hat seinen Hauptsitz in der deutschen Stadt Langelsheim, weitere Standorte in Deutschland, den USA und Indien und Vertriebsstellen rund um die Welt. Er ist ein führender globaler Hersteller von hochwertigen organischen, anorganischen und Rostschutzpigmenten sowie Pigmentansätzen. Heubach verfügt über mehr als 200 Jahre Erfahrung in der Pigmentproduktion und ist einer der allerersten Pigmenthersteller. Heubach produziert ca. 35.000 Tonnen Pigmentvolumen pro Jahr und beschäftigt über 1000 Mitarbeiter.

SK Capital ist eine private Investmentgesellschaft mit einem disziplinierten Schwerpunkt auf den Sektoren für Spezialwerkstoffe, Chemikalien und Pharmazie. Die Gesellschaft beabsichtigt starke und wachsende Unternehmen aufzubauen, die auf lange Sicht einen erheblichen Mehrwert erreichen. SK Capital will seine eigenen Erfahrungen aus den entsprechenden Branchen, aus dem operativen Geschäft sowie aus der Investmenttätigkeit nutzen, um Möglichkeiten zu identifizieren, in deren Rahmen Firmen in leistungsfähigere Organisationen mit besserer strategischer Ausrichtung, stärkerem Wachstum und höherer Rentabilität sowie geringerem operativem Risiko umgewandelt werden können. Die Unternehmen im Portfolio von SK Capital erzielen jährlich Erträge in Höhe von ca. 11 Mrd. USD, beschäftigen weltweit mehr als 16.000 Mitarbeiter und betreiben 150 Anlagen in 28 Ländern. Die Gesellschaft verwaltet derzeit Aktiva in Höhe von mehr als 5 Mrd. USD.

Clariant (SWX: CLN) ist ein fokussierter und innovativer Spezialchemiekonzern mit Sitz in Muttenz in der Nähe von Basel (Schweiz), der weltweit mehr als 13.000 Beschäftigte hat. Der Konzern weist drei Geschäftsbereiche auf: Care Chemicals (Chemikalien für Pflegezwecke), Katalyse und natürliche Ressourcen.

ÜBER PIPER SANDLER

Piper Sandler Companies (NYSE: PIPR) ist eine führende Investmentbank, die Kunden helfen will, die Macht von Partnerschaften durch „Realize the Power of Partnership®“ zu realisieren. Angeboten werden ihre Wertpapiermakler- und Investmentbanking-Dienste in den USA durch Piper Sandler & Co., Mitglied von SIPC und NYSE, in Großbritannien durch Piper Sandler Ltd., zugelassen und beaufsichtigt von der britischen Financial Conduct Authority, und in Hongkong durch Piper Sandler Hong Kong Ltd., zugelassen und beaufsichtigt von der Securities and Futures Commission. Private-Equity-Strategien und Beratungsdienste zu festverzinslichen Anlagen werden über separat registrierte Beratungsunternehmen angeboten.

Folgen Sie Piper Sandler: LinkedIn | Facebook | Twitter

©2021. Seit 1895. Piper Sandler Companies. 800 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 55402-7036, USA

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.