QCT en Robin.io maken strategisch samenwerkingsverband bekend voor de modernisering van 5G-oplossingen

SAN JOSE, Californië--(BUSINESS WIRE)--Robin.io, het bedrijf achter het 5G- en toepassingsautomatiseringsplatform, en Quanta Cloud Technology (QCT), een internationale leverancier van oplossingen voor datacenters, hebben vandaag een strategisch samenwerkingsverband bekendgemaakt voor het gezamenlijk aanbieden van oplossingen om de kosten, complexiteiten en implementatietijden voor de uitrol van netwerken en services van de volgende generatie door mobiele netwerkoperators (MNO's) en communicatieserviceproviders (CSP's) aanzienlijk te reduceren.

De kerntechnologieën van Robin.io zijn het Multi Cluster Automation Platform (MDCAP), het Robin Cloud Native Platform (CNP), Robin Cloud Native Storage (CNS) - hyperautomatisering voor het orkestreren en beheren van de lifecycles van bare-metalinfrastructuren, externe toepassingen, virtuele netwerkfuncties (NVF's), Cloud-native netwerkfuncties (CNF's) en services, met geïntegreerde logging-, monitoring- en beleidsengines, voor closed-loop automatisering, beheerd via een enkel venster. De oplossingen van Robin bieden intuïtieve en declaratieve interfaces voor het automatisch detecteren en configureren van bronnen voor de gehele lifecycle van de service, waardoor de complexiteit van, en de benodigde tijd voor de implementatie, en de kans op menselijke fouten worden gereduceerd.

QCT werkt samen met vooraanstaande partners uit de sector om fundamentele veranderingen teweeg te brengen in de wijze waarop telecombedrijven hun infrastructuur plannen, implementeren en beheren. Het bedrijf maakt gebruik van haar ervaring als toonaangevende leverancier van datacenters voor de cloud voor de ontwikkeling van oplossingen van de volgende generatie voor mobiele netwerkoperators, gericht op 5G-netwerkinfrastructuren en workload-geoptimaliseerde oplossingen, zoals het NFVI Forwarding Platform, Ceph Storage en Enterprise 5G core-netwerk.

“We maken gebruik van Robin’s toepassingsautomatisering voor het moderniseren van 5G-oplossingen,” aldus Mike Yang, president van QCT. “Door onze samenwerking met Robin.io kunnen we niet alleen betere prestaties leveren aan onze wederzijdse klanten, maar bevorderen we ook de innovatie door de tijd die nodig is om 5G-toepassingen op de markt te brengen te verkorten.”

Door samen te werken in een nauw strategisch samenwerkingsverband maken QCT en Robin de versnelde implementatie mogelijk van cloud-native mobiele core-netwerken in een operationeel geoptimaliseerde oplossing. Een samenwerkingsverband tussen QCT en Robin resulteert in een aanzienlijke verkorting van de ontwikkeltijd voor systeemintegrators, CSP's en andere strategische allianties door de weg vrij te maken voor integratie en orkestratie, waardoor de kosten en operationele inspanningen die noodzakelijk zijn voor de realisering van nieuwe producten sterk worden gereduceerd.

“Cloud-native technologie is nu de standaardimplementatie voor 5G, met aanzienlijke economische en operationele voordelen voor de operators,” aldus Partha Seetala, CEO en oprichter van Robin.io. “In nauwe samenwerking met QCT hebben we een productieklaar open en geoptimaliseerd platform voor implementatie en lifecyclebeheer gerealiseerd. Het is een volledige Telco Network Stack, met zowel CNF's als VNF's, die een ongekend lage TCO biedt binnen de sector.”

Over Quanta Cloud Technology (QCT)

Quanta Cloud Technology (QCT) is een internationale leverancier van oplossingen voor datacenters. We koppelen de efficiëntie van hyperscale hardware aan infrastructuursoftware van verscheidene toonaangevende bedrijven uit de sector voor het overwinnen van uitdagingen met betrekking tot de opzet en exploitatie van de volgende generatie van datacenters. QCT verleent diensten aan cloudserviceproviders, telecombedrijven en ondernemingen die gebruikmaken van openbare, hybride en privéclouds.

De productlijnen omvatten hypergeconvergeerde softwarematige oplossingen voor datacenters, alsmede servers, opslag, switches en geïntegreerde racks met een gevarieerd ecosysteem van hardwarecomponenten en softwarepartners. QCT ontwerpt, produceert, integreert en onderhoudt hypergeavanceerde producten en diensten via haar eigen wereldwijde netwerk. Het moederbedrijf van QCT is Quanta Computer, Inc., een Fortune Global 500-onderneming. Bezoek voor meer informatie de QCT-website op www.QCT.io.

Over Robin.io

Robin.io, het bedrijf achter het 5G- en toepassingsautomatiseringsplatform, levert producten voor het automatiseren van de implementatie, schaling en het lifecyclebeheer van data- en netwerkintensieve toepassingen en voor 5G-serviceketens voor Edge-, Core- en RAN-toepassingen. Het Robin-platform wordt wereldwijd gebruikt door bedrijven als BNP Paribas, Palo Alto Networks, Rakuten Mobile, SAP, Sabre en USAA. Het hoofdkantoor van Robin.io bevindt zich in Silicon Valley, Californië. Meer informatie is te vinden op www.robin.io en Twitter: @robin4K8S.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.