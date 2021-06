QCT et Robin.io annoncent un partenariat stratégique visant à moderniser les solutions 5G

SAN JOSÉ, Californie--(BUSINESS WIRE)--Robin.io, la société de plateforme 5G et d'automatisation des applications, et Quanta Cloud Technology (QCT), un fournisseur mondial de solutions pour centres de données, annoncent aujourd'hui un partenariat stratégique via lequel les deux sociétés proposeront conjointement des solutions réduisant nettement les coûts, les complexités et les délais de déploiement des opérateurs de réseaux mobiles et des fournisseurs de services nuagiques déployant des réseaux et des services de prochaine génération.

Les technologies phares de Robin.io — Multi Cluster Automation Platform (MDCAP), Robin Cloud Native Platform (CNP), Robin Cloud Native Storage (CNS) — permettent l'hyper-automatisation qui orchestre et gère les cycles de vie des infrastructures sans système d'exploitation (bare-metal), les dispositifs tiers, les fonctions de réseau virtuel (VNF), les fonctions de réseau nuagique (CNF) et les services, avec des moteurs intégrés d'ouverture de session, de monitoring et de politique, en vue d'une automatisation en circuit fermé, gérée à partir d'un écran unique. Les solutions Robin fournissent des interfaces à la fois intuitives et déclaratives qui découvrent et configurent automatiquement les ressources durant l'intégralité du cycle de vie du service, réduisant ainsi la complexité, les délais et les erreurs humaines.

QCT travaille au côté de partenaires sectoriels de premier plan afin de promouvoir des évolutions fondamentales dans la façon dont les opérateurs télécoms planifient, déploient et gèrent leurs infrastructures. L'entreprise s'appuie sur son expérience de leader des centres de données nuagiques pour mettre au point des solutions de prochaine génération et de niveau opérateur destinées aux infrastructures de réseau 5G et aux solutions d'optimisation des charges de travail, à l'instar de NFVI Forwarding Platform, Ceph Storage et du réseau central Enterprise 5G.

"Grâce à l'automatisation des applications fournie par Robin, nous sommes en mesure de moderniser les solutions 5G", déclare Mike Yang, président de QCT. "En collaborant avec Robin.io, nous apportons non seulement une performance accrue à nos clients communs, mais nous stimulons également l'innovation afin d'optimiser les délais de commercialisation des applications 5G."

Grâce à cette étroite collaboration stratégique, QCT et Robin permettent d'expédier le déploiement de réseaux mobiles nuagiques avec une solution optimisée d'un point de vue opérationnel. Ce partenariat entre QCT et Robin réduit considérablement les délais de développement pour les intégrateurs système, les fournisseurs de services nuagiques et d'autres alliances stratégiques en assurant une approche fluide en matière d'intégration et d'orchestration, qui réduit à son tour nettement les coûts et les efforts opérationnels nécessaires à la productisation.

"Étant désormais la norme de déploiement 5G, la technologie nuagique native comporte d'importants avantages économiques et opérationnels pour les opérateurs", déclare Partha Seetala, PDG et fondateur de Robin.io. "Grâce à de solides partenariats avec QCT, nous avons mis au point une plateforme prête à la production, ouverte et optimisée pour le déploiement et la gestion des cycles de vie. Il s'agit là d'une pile réseau télécom à part entière, incluant CNF et VNF, garantissant un coût total de propriété imbattable."

À propos de Quanta Cloud Technology (QCT)

Quanta Cloud Technology (QCT) est un fournisseur mondial de solutions pour centres de données. Nous conjuguons l’efficacité des matériels hyperscale aux logiciels d’infrastructures de plusieurs leaders du secteur pour relever les défis auxquels les centres de données de nouvelle génération sont confrontés en matière de conception et d’exploitation. QCT sert les prestataires de services nuagiques, les entreprises de télécommunications et les entreprises exploitant des serveurs nuagiques publics, hybrides et privés.

Notre gamme de produits comprend des solutions de centres de données hyperconvergées et définies par logiciel, ainsi que des serveurs, des dispositifs de stockage, des commutateurs et des racks intégrés, avec un écosystème varié de composants matériels et de partenaires de logiciels. QCT conçoit, fabrique, intègre et assure la maintenance de ses produits de pointe via son propre réseau mondial. Quanta Computer, Inc., société mère de QCT, figure au classement Fortune Global 500. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site web de QCT à l'adresse www.QCT.io.

À propos de Robin.io

Robin.io, la société de plateforme 5G et d'automatisation des applications, fournit des produits qui automatisent le déploiement, la mise à échelle et la gestion des cycles de vie des applications à forte densité de données et de réseaux et des chaînes de services 5G sur l'ensemble des réseaux périphériques, centraux et RAN. La plateforme Robin est utilisée partout dans le monde par des entreprises telles que BNP Paribas, Palo Alto Networks, Rakuten Mobile, SAP, Sabre et USAA. Robin.io est basé dans la Silicon Valley, en Californie. Plus d'informations sur www.robin.io et Twitter: @robin4K8S.

