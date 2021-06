Piper Sandler conseille Heubach et SK Capital sur l’acquisition de Clariant Pigments

MINNEAPOLIS--(BUSINESS WIRE)--Le groupe bancaire d’investissement chimie & matériaux, de Piper Sandler & Co. (The Valence Group) a annoncé aujourd’hui avoir conseillé The Heubach Group, en partenariat avec SK Capital Partners, dans le cadre de leur acquisition de l’activité Pigments, de Clariant. L’entreprise combinée opérera sous le nom de Heubach, créant un leader mondial des pigments générant plus de 900 millions EUR de chiffre d’affaires annuel.

La transaction porte la valeur de Clariant Pigments à environ 805 millions CHF, avec une contrepartie supplémentaire de 50 millions CHF en fonction des performances financières de l’unité commerciale en 2021. Dans le cadre de la transaction, Clariant réinvestira pour obtenir une participation capitalistique dans l’entreprise combinée, apportant ainsi la preuve de son engagement continu envers le succès de Clariant Pigments et de l’opportunité de croissance substantielle que représente la combinaison avec Heubach.

La clôture de la transaction est soumise aux conditions de clôture et approbations usuelles, et devrait avoir lieu au premier semestre 2022.

Basée à Langelsheim, en Allemagne, avec des sites en Allemagne, aux États-Unis et en Inde, et des bureaux de vente dans le monde entier, Heubach est l’un des principaux producteurs mondiaux de pigments et de préparations de pigments organiques, inorganiques et anticorrosifs, de haute qualité. Comptant parmi les tout premiers fabricants du secteur, Heubach cumule plus de 200 ans d’expérience dans la production de pigments. Heubach produit environ 35 000 tonnes de pigments par an, et emploie plus de 1 000 personnes.

SK Capital est une société d’investissement privée, spécialisée dans les matériaux de spécialité, les produits chimiques et les produits pharmaceutiques. La mission de la société est de développer des entreprises solides et aux activités croissantes qui créent une valeur économique importante sur le long terme. SK Capital vise à utiliser son expérience de l’industrie, de l’exploitation et des investissements, pour identifier les opportunités de transformer les entreprises en organisations plus performantes bénéficiant d’un meilleur positionnement stratégique, d’une croissance et d’une rentabilité accrues, tout en réduisant les risques opérationnels. SK Capital compte dans son portefeuille des entreprises qui génèrent des revenus d’environ 11 milliards USD par an, emploient plus de 16 000 personnes à travers le monde, et exploitent 150 usines réparties dans 28 pays. La société compte actuellement plus de 5 milliards USD d’actifs sous gestion.

Clariant (SWX : CLN) est une société de produits chimiques de spécialité, ciblée et innovante, basée à Muttenz, près de Bâle en Suisse, employant plus de 13 000 personnes dans le monde. La société exerce ses activités dans trois domaines : Produits chimiques entrants dans la composition des produits de soin, Catalyse, et Ressources naturelles.

Piper Sandler Companies (NYSE : PIPR) est une banque d'investissement, de premier plan, déterminée à aider ses clients à « Réaliser le pouvoir du partenariat » (Realize the Power of Partnership®). Des services de courtage en valeurs mobilières et des services bancaires d'investissement sont offerts : aux États-Unis via Piper Sandler & Co., membre de la SIPC et du NYSE ; au Royaume-Uni via Piper Sandler Ltd., agréée et réglementée par la U.K. Financial Conduct Authority ; et à Hong Kong via Piper Sandler Hong Kong Ltd, agréée et réglementée par la Securities and Futures Commission.

