GE Aviation en Safran lanceren demonstratieprogramma voor geavanceerde technologie voor duurzame motoren; Verlengen het CFM-partnerschap tot 2050

John Slattery, President and CEO of GE Aviation and Olivier Andriès, CEO of Safran sign agreement extending the CFM International 50/50 partnership to the year 2050, declaring their intent to lead the way for more sustainable aviation in line with the industry’s commitment to halve CO2 emissions by 2050. (Photo: Business Wire)

John Slattery, President and CEO of GE Aviation and Olivier Andriès, CEO of Safran sign agreement extending the CFM International 50/50 partnership to the year 2050, declaring their intent to lead the way for more sustainable aviation in line with the industry’s commitment to halve CO2 emissions by 2050. (Photo: Business Wire)

PARIJS--(BUSINESS WIRE)--GE Aviation en Safran hebben vandaag een gedurfd technologieontwikkelingsprogramma gelanceerd dat gericht is op meer dan 20 procent lager brandstofverbruik en minde CO 2 -emissies in vergelijking met huidige motoren. Het CFM RISE (Revolutionary Innovation for Sustainable Engines)-programma demonstreert en ontwikkelt een reeks nieuwe, ontwrichtende technologieën voor toekomstige motoren die tegen het midden van de jaren 2030 in gebruik kunnen worden genomen.

De bedrijven hebben vandaag ook een overeenkomst ondertekend die het CFM International 50/50-partnerschap verlengt tot het jaar 2050, waarmee ze verklaren dat ze voornemens zijn om het voortouw te nemen voor een duurzamere luchtvaart in overeenstemming met de toezegging van de sector om de CO 2 -emissies tegen 2050 te halveren.

“De relatie tussen GE en Safran is vandaag de dag de sterkste die ze ooit is geweest”, zei John Slattery, President en CEO van GE Aviation. “Samen vinden we, via het RISE-technologie demonstratieprogramma, de toekomst van vliegen opnieuw uit en brengen we een geavanceerde reeks revolutionaire technologieën op de markt die de volgende generatie vliegtuigen met één gangpad naar een nieuw niveau van brandstofefficiëntie en verminderde emissies brengen. We omarmen de noodzaak voor duurzaamheid volledig. Zoals we in het verleden altijd hebben gedaan, zullen we ook voor de toekomst presteren.”

“Onze sector bevindt zich midden in de meest uitdagende tijden die we ooit hebben meegemaakt”, zei Olivier Andriès, CEO van Safran. “We moeten nu handelen om onze inspanningen om onze impact op het milieu te verminderen, te versnellen. Sinds het begin van de jaren zeventig zijn baanbrekende motorefficiëntie en betrouwbaarheid het kenmerk van ons historische partnerschap en onze LEAP-motor vermindert de emissies al met 15 procent in vergelijking met motoren van de vorige generatie. Door de verlenging van ons CFM-partnerschap tot 2050, bevestigen we vandaag onze toewijding om samen te werken als technologieleiders om onze sector te helpen de urgente klimaatuitdagingen aan te gaan.”

Technologieën die als onderdeel van het RISE-programma zijn ontwikkeld, dienen als basis voor de CFM-motor van de volgende generatie die tegen het midden van de jaren 2030 beschikbaar kan zijn. De programmadoelen zijn onder andere het verminderen van het brandstofverbruik en de CO 2 -emissies met meer dan 20 procent in vergelijking met de meest efficiënte huidige motoren en zorgen voor 100 procent compatibiliteit met alternatieve energiebronnen zoals duurzame vliegtuigbrandstoffen en waterstof.

De modernste voortstuwingsefficiëntie voor de motor, inclusief de ontwikkeling van een open ventilatorarchitectuur staat centraal in het programma. Dit is een belangrijke factor om het brandstofverbruik aanzienlijk te verbeteren en tegelijkertijd dezelfde snelheid en cabine-ervaring te bieden als de huidige vliegtuigen met één gangpad. Het programma gebruikt ook hybride elektrische capaciteit om de motorefficiëntie te optimaliseren en tegelijkertijd de elektrificatie van veel vliegtuigsystemen mogelijk te maken.

Het programma wordt geleid door een gezamenlijk ingenieursteam van GE/Safran dat een uitgebreid technologisch stappenplan heeft opgesteld, waaronder ventilatorbladen van composiet, hittebestendige metaallegeringen, keramische matrixcomposieten (ceramic matrix composites, CMC's), hybride elektrische capaciteit en additieve fabricage. Het RISE-programma omvat meer dan 300 afzonderlijke componenten, modules en volledige motoren. Het is de bedoeling dat er rond het midden van dit decennium een demonstratiemotor wordt getest in de faciliteiten van GE en Safran en kort daarna volgt een vliegtest.

De oorspronkelijke raamovereenkomst uit 1974, waarbij CFM International werd opgericht als een 50/50-joint venture tussen de twee vliegtuigmotorfabrikanten, herdefinieerde internationale samenwerking en hielp de koers van de commerciële luchtvaart te veranderen. Het partnerschap werd in 2008 vernieuwd voor de lancering van het LEAP-programma. Momenteel is CFM 's werelds toonaangevende leverancier van motoren voor commerciële vliegtuigen met een productlijn die dient als de industriële maatstaf voor efficiëntie, betrouwbaarheid en lage totale eigendomskosten. Meer dan 35.000 CFM-motoren zijn geleverd aan meer dan 600 operators over de hele wereld, samen goed voor meer dan een miljard vlieguren.

* RISE (Revolutionary Innovation for Sustainable Engines [Revolutionaire innovatie voor duurzame motoren]) is een geregistreerd handelsmerk van CFM International.

Safra is een internationale hightech groep, actief in de luchtvaart (voortstuwing, uitrusting en interieur), defensie en ruimtevaart. Het kerndoel is bijdragen aan een veiligere, duurzamere wereld, waar luchtvervoer milieuvriendelijker, comfortabeler en toegankelijker is. Safran heeft een wereldwijde aanwezigheid, met 79.000 werknemers en een omzet van 16,5 miljard euro in 2020, en bekleedt, alleen of in partnerschap, wereld- of regionale leidende posities in zijn kernmarkten. Safran onderneemt onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma's om de milieuprioriteiten van zijn R&T en innovatie-stappenplan te behouden.

Safran is genoteerd aan de Euronext Parijs en maakt deel uit van de CAC 40 en Euro Stoxx 50-index.

Ga voor meer informatie naar: www.safran-group.com/Volg @Safran op Twitter

GE Aviation, een bedrijfsonderdeel van GE (NYSE: GE), is een toonaangevende leverancier van straalmotoren, componenten en systemen voor commerciële en militaire vliegtuigen. GE Aviation heeft een wereldwijd dienstennetwerk om dit aanbod te ondersteunen.

Ga voor meer informatie naar: www.ge.com/aviation. Volg GE Aviation op Twitter op http://twitter.com/GEAviation en YouTube op http://www.youtube.com/user/GEAviation.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.