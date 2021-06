MINNEAPOLIS--(BUSINESS WIRE)--Il gruppo bancario specializzato in investimenti nei settori chimico e dei materiali (The Valence Group) di Piper Sandler & Co. ha annunciato oggi di aver fornito consulenza al Gruppo Heubach per l’acquisizione, in collaborazione con SK Capital Partners, dell’unità aziendale specializzata nei pigmenti di Clariant. La nuova azienda che nascerà dalla fusione opererà con la denominazione sociale di Heubach, dando vita a uno dei leader globali nel settore dei pigmenti con un fatturato annuo di oltre 900 milioni di euro.

Il valore assegnato all’unità aziendale Clariant Pigments nell’ambito della transazione ammonta ad approssimativamente 805 milioni di franchi svizzeri, cui andrà ad aggiungersi un corrispettivo di 50 milioni di franchi svizzeri vincolato alle prestazioni finanziarie registrate della stessa nel 2021.

