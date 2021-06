LANGELSHEIM, Duitsland & NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--De Heubach Group (“Heubach”), in samenwerking met SK Capital Partners (“SK Capital”), heeft vandaag een definitieve overeenkomst aangekondigd voor de overname van Clariant’s Pigments Business (“Clariant Pigments”) . Het gecombineerde bedrijf zal opereren onder de naam Heubach, waardoor een wereldwijde pigmentleider ontstaat die een jaarlijkse omzet van meer dan € 900 miljoen genereert.

De transactie waardeert Clariant Pigments op ongeveer CHF 805 miljoen, met een extra vergoeding van CHF 50 miljoen afhankelijk van de financiële prestaties van de business unit in 2021. Als onderdeel van de transactie zal Clariant herinvesteren voor een minderheidsbelang in het gecombineerde bedrijf, wat haar voortdurende inzet voor het succes van Clariant Pigments en de aanzienlijke groeimogelijkheden in de combinatie met Heubach aantoont.

