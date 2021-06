Heubach et SK Capital préparent ensemble la prochaine phase de croissance de l’activité Pigments de Clariant

LANGELSHEIM, Allemagne, et NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Le Groupe Heubach(«Heubach»), en partenariat avec SK Capital Partners («SK Capital»), a annoncé aujourd’hui la conclusion de l’accord définitif concernant l’achat de l’unité Pigments de Clariant («Pigments Clariant»). L’entité fusionnée, qui sera exploitée sous le nom de Heubach, créera un leader mondial des pigments générant un chiffre d’affaires annuel de plus de 900 millions EUR.

La transaction valorise Pigments Clariant à 805 millions CHF (739 millions EUR) environ, montant qui comprend une part de 50 millions CHF (46 millions EUR) dépendant de la performance financière qu’aura réalisée Pigments Clariant en 2021. À la conclusion de la transaction, Clariant réinvestira une part minoritaire dans l’entité fusionnée, preuve de sa conviction quant au futur succès de Pigments Clariant et aux opportunités de croissance substantielle générées par cette fusion avec Heubach.

Heubach, l’un des principaux producteurs mondiaux de pigments anticorrosifs organiques, inorganiques et non toxiques, exploite quatre sites mondiaux de production et emploie un millier de personnes. Pigments Clariant est un fournisseur mondial de premier plan de pigments organiques, de préparations pigmentaires et de colorants qui exploite 13 sites mondiaux de production et compte environ 1 900 employés.

La fusion de Heubach avec Pigments Clariant devrait s’avérer hautement synergique et donner naissance à un acteur diversifié des pigments qui renforcera les positions actuelles de Heubach et de Pigments Clariant. Les deux entités partagent un portefeuille de produits complémentaires et un réseau d’actifs compatibles au point de vue régional, ce qui donnera lieu à un élargissement de la gamme de produits et de la couverture géographique et permettra de mieux servir la clientèle. L’entité combinée continuera à privilégier l’innovation, la qualité, le service technique et le développement de produits afin d’offrir une meilleure proposition de valeur à ses clients.

Johann Heubach, directeur général de Heubach Group, a déclaré: «Nous sommes actifs dans les pigments depuis plus de 200 ans. Mon défunt père et moi-même avions décidé de procéder à une consolidation dans le secteur des pigments et le regroupement de Heubach et de Clariant Pigments représente une étape majeure dans la concrétisation de cette vision. Nous sommes très heureux de la formation de notre partenariat avec SK Capital et nous sommes impatients de tirer parti de leur expertise en matière d’intégration et d’exploitation d’entreprises du secteur mondial de la chimie. Entre Heubach et Clariant Pigments, la concordance est idéale. Grâce à une combinaison de technologies industrielles de pointe, d’un portefeuille de produits répondant au large éventail d’exigences de la clientèle et d’un réseau mondial de production et de services, le Groupe Heubach est désormais doté de capacités supplémentaires pour satisfaire sa base mondiale de clientèle en matière de revêtements, plastiques, encres et spécialités en lui offrant des produits et services leaders du marché.»

Aaron Davenport, directeur général de SK Capital, a souligné que «Clariant Pigments est l’un des premiers fournisseurs mondiaux de solutions de colorants et notre nouveau partenariat avec le Groupe Heubach et Clariant est une formidable occasion de créer une valeur ajoutée considérable pour toutes les parties prenantes.»

Conrad Keiijzer, directeur général de Clariant, a ajouté: «Nous sommes ravis d’annoncer l’accord conclu avec Heubach et SK Capital pour la vente de notre activité pigments. Nous sommes convaincus que nous avons trouvé, en Heubach et SK Capital, les nouveaux propriétaires appropriés pour cette unité, pour nos clients, nos collègues et nos autres parties prenantes.»

La cession de cette unité, soumise à autorisation réglementaire, devrait être finalisée au cours du premier semestre 2022. Les conseillers financiers de Heubach et de SK Capital étaient Valence Group (filiale de Piper Sandler & Co.), BofA Securities et Citi. Les facilités de crédit nécessaires à la transaction ont été fournies par BofA Securities et Citi. Lenz & Staehelin AG et Kirkland & Ellis LLP étaient les conseillers juridiques de Heubach et SK Capital. Milbank LLP était le conseiller juridique de Heubach. Homburger AG a agi en tant que conseiller juridique de Clariant, et Deutsche Bank AG était le conseiller financier de Clariant.

À propos du Groupe Heubach

Heubach est l’un des tout premiers fabricants de pigments et possède à ce titre plus de 200 ans d’expérience dans la production de pigments. La Société est un important producteur mondial de pigments anticorrosifs organiques et inorganiques et de préparations pigmentaires. Basée à Langelsheim, en Allemagne, la Société possède également des installations aux États-Unis et en Inde ainsi que des bureaux de vente dans le monde entier. Au fil des ans, Heubach s’est forgé une position technologique de premier plan, acquise tant de manière organique qu’au moyen d’acquisitions réussies d’activités de pigments auprès de Bayer, DuPont et ICI. Heubach gère ses activités mondiales conformément aux normes allemandes «Best-in-Class» en mettant l’accent sur l’excellence EHS (environnement, hygiène et sécurité), le leadership en matière de qualité, de gestion des produits et d’innovation. Pour plus d’informations, visiter le site www.heubachcolor.com.

À propos de SK Capital

SK Capital est une société privée d’investissements résolument tournée vers les secteurs des matériaux spécialisés et des produits chimiques et pharmaceutiques. La Société a pour objectif de construire des entreprises solides et prospères générant une valeur économique substantielle sur le long terme. SK Capital s’appuie sur son expérience du secteur et en matière d’exploitation et d’investissement pour repérer les opportunités permettant de transformer des entreprises en organisations plus performantes et stratégiquement positionnées, affichant une croissance et une rentabilité accrues ainsi qu’un risque opérationnel réduit. Le portefeuille d’activités de SK Capital génère un chiffre d’affaires annuel d’environ 11 milliards de dollars. La Société, qui emploie plus de 16 000 personnes dans le monde, exploite 150 sites répartis dans 28 pays. SK Capital détient actuellement plus de 5 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Pour plus d’informations, visitez le site www.skcapitalpartners.com.

À propos de Clariant

Clariant est une entreprise chimique axée sur les produits de spécialité et l’innovation basée à Muttenz, près de Bâle, en Suisse. Au 31 décembre 2020, la Société employait au total 13 235 personnes. À la clôture de l’exercice 2020, le chiffre d’affaires des activités poursuivies de Clariant s’élevait à 3,860 milliards CHF (3,545 milliards EUR). La Société est active dans trois domaines: agents de surface, catalyse et ressources naturelles. La stratégie d’entreprise de Clariant repose sur cinq piliers: innovation et R&D, valeur ajoutée et durabilité, repositionnement du portefeuille, accélération de la croissance et augmentation de la rentabilité.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.