LANGELSHEIM, Germania, e NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Il gruppo Heubach ("Heubach"), in collaborazione con SK Capital Partners ("SK Capital"), oggi annuncia l'accordo definitivo per l'acquisizione dell'attività pigmenti di Clariant ("Clariant Pigments"). Le attività combinate saranno operative con il nome Heubach e formeranno un leader globale del settore con vendite annuali di oltre 900 milioni di euro.

La transazione ha valutato Clariant Pigments a circa 805 milioni di franchi svizzeri (CHF), con un ulteriore corrispettivo potenziale di ulteriori 50 milioni di franchi calcolato sulle performance finanziarie dell'unità aziendale per il 2021.

