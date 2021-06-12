西聯匯款加速全球郵政網路的數位資金流動

丹佛和雪梨--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--跨境、跨幣別資金轉移與支付領域的全球領導者西聯匯款(Western Union, NYSE: WU)繼續在擴大其數位平臺方面取得重大進展，經由協助世界各地的國家郵政網路提供國際數位匯款服務，為全球客戶提供更好的服務。

澳洲郵政已成為全球第五個利用西聯匯款數位匯款能力的國家郵政組織，以創新方式來迎合新老客戶的全球資金轉帳需求。另外四家已提供西聯數位匯款服務的國家郵政機構包括法國郵政銀行、義大利的Postepay、俄羅斯郵政銀行和英國郵政局公司。

澳洲郵政藉由推出西聯匯款的數位匯款服務而擴大了國際服務範圍，使客戶能夠透過auspost.com.au網站，利用西聯匯款一流的跨境匯款功能進行全天候全球匯款。此次數位擴張行動建立在澳洲郵政與西聯匯款17年的合作基礎之上，雙方的合作始於2004年推出零售服務。

西聯匯款與全球各國郵政組織的合作使數百萬客戶能夠方便地向世界各地匯款。客戶可以選擇將他們的資金匯至大約120個國家的數十億個銀行帳戶和數百萬個行動錢包，或者全球200多個國家和地區的50多萬個代理據點。西聯匯款能力（包括全球結算能力、金融網路、法規遵循和技術系統）的整合，使數百萬郵政網路用戶端能夠快速、方便、可靠地進行跨境匯款。

幾十年來，西聯匯款已與79個國家的郵政機構建立策略性合作關係。這些關係使我們能夠攜手合作，開發創新的方式，為我們的共同客戶提供數位化體驗。

西聯匯款全球網路(Western Union Global Network)總裁Jean Claude Farah表示：「我們致力於不斷強化我們的平臺，擴大業務範圍，使世界各地的人員、企業和社區能夠建立更好的聯繫。我們與各國郵政網路不斷發展的合作關係是此項承諾的一部分，我們很高興能連結一流的跨境數位匯款能力，讓我們郵政網路合作夥伴的全球客戶只須點選操作，就能享有真正的全球互聯互通。隨著擴大與澳洲郵政的合作關係，我們將繼續保持近期的發展動能，推動零售業者在數位領域取得成功，並發掘新的成長機會，以便我們能夠共同成為一股不可忽視的經濟力量，以造福雙方客戶。」

Farah補充道：「處於不同大陸和經濟、金融及科技生態系統中的全球客戶擁有不同的資金流動需求，西聯匯款在滿足這些需求方面具有獨特的優勢。我們的全球平臺打破了這些複雜性，只需按幾下，就可以輕鬆、快速地跨境、跨幣別匯款。」

西聯銀行秉持開放其平臺和全球金融網路以服務第三方公司的策略，使其成為全球資金流動的獨特合作夥伴，使電信、科技、金融服務和其他產業的組織能夠為客戶提供豐富的服務。

關於西聯匯款

西聯匯款公司(NYSE: WU)是跨境、跨幣別資金流動與支付領域的全球領軍企業。西聯匯款平臺提供無縫的跨境資金流動，其一流的全球金融網路可聯通200多個國家和地區的130多種貨幣。我們透過全球覆蓋最廣泛的網路之一，建立企業、金融機構、政府和消費者之間的聯繫，連接數十億銀行帳戶、數百萬電子錢包和支付卡，以及超過50萬個零售點。西聯匯款連通世界，讓無限可能變得觸手可及。更多資訊請造訪www.westernunion.com。

WU-G

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。