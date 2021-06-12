西联汇款加速全球邮政网络的数字资金流动

丹佛和悉尼--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--跨境、跨币种资金转移与支付领域的全球领先企业西联汇款(Western Union, NYSE: WU)继续在扩大其数字平台方面取得重大进展，通过赋能世界各地的国家邮政网络提供国际数字汇款服务，为全球客户提供更好的服务。

澳大利亚邮政已成为全球第五个利用西联汇款数字汇款能力的国家邮政组织，并通过创新来满足新老客户的全球资金转账需求。另外四家已提供西联数字汇款服务的国家邮政机构包括法国邮政银行、意大利的Postepay、俄罗斯邮政银行和英国邮政局公司。

澳大利亚邮政通过推出西联汇款的数字汇款服务扩大了其国际服务范围，使客户能够通过auspost.com.au网站，利用西联汇款领先的跨境汇款功能实现全天候全球汇款。此次数字化扩张建立在澳大利亚邮政与西联汇款17年的合作基础之上，双方的合作始于2004年推出零售服务。

西联汇款与全球各国邮政组织的合作使数百万客户能够方便地向世界各地汇款。客户可以选择将他们的资金汇至大约120个国家的数十亿个银行账户和数百万个移动钱包，或者全球200多个国家和地区的50多万个代理网点。西联汇款能力（包括全球结算能力、金融网络、合规性和技术系统）的这种整合，使数百万邮政网络客户能够快速、方便、可靠地进行跨境汇款。

几十年来，西联汇款已与79个国家的邮政机构建立战略合作关系。通过这些关系，我们携手合作，开发创新的方式，为我们的共同客户提供数字化体验。

西联汇款全球网络(Western Union Global Network)总裁Jean Claude Farah表示：“我们致力于不断增强我们的平台，扩大业务范围，以更好地对接世界各地的人员、企业和社区。我们与各国邮政网络不断发展的合作关系是这一承诺的一种体现，我们很高兴将我们领先的跨境数字汇款能力相整合，让我们邮政网络合作伙伴的全球客户通过点击操作实现真正的全球互联互通。随着扩展与澳大利亚邮政的合作关系，我们将继续保持近期的发展势头，推动零售业者在数字领域取得成功，并发掘新的增长机会，以便我们能够共同成为一股不可忽视的经济力量，以造福双方客户。”

Farah补充道：“处于不同大陆和经济、金融及技术生态系统中的全球客户有着不同的资金流动需求，西联汇款在满足这些需求方面具有独特的优势。我们的全球平台打破了这些复杂性，只需几次点击，就可以轻松、快速地跨境、跨币种汇款。”

西联银行秉持开放其平台和全球金融网络以服务于第三方公司的战略，使其成为实现全球资金流动的独特合作伙伴，使电信、科技、金融服务和其他行业的组织能够为客户提供丰富的服务。

关于西联汇款

西联汇款公司(NYSE: WU)是跨境、跨币种资金流动与支付领域的全球领军企业。西联汇款平台提供无缝的跨境资金流动，其领先的全球金融网络可联通200多个国家和地区的130多种货币。我们通过全球覆盖最广泛的网络之一，建立企业、金融机构、政府和消费者之间的联系，连接数十亿银行帐户、数百万电子钱包和支付卡，以及超过50万个零售点。西联汇款连通世界，让无限可能变得触手可及。更多信息请访问www.westernunion.com。

WU-G

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。