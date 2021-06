Heartseed lève 37 millions USD en financement de série C pour accélérer le développement d’une thérapie par cellules souches dérivées d’iPSC dans la prise en charge de l’insuffisance cardiaque

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Heartseed, une société de biotechnologie basée à Tokyo, qui développe des cardiomyocytes dérivés d’iPSC, pour l’insuffisance cardiaque (IC), a annoncé aujourd’hui avoir levé 4 milliards de yens (environ 37 millions USD) lors du tour de la série C, portant son soutien financier total à 8,2 milliards de yens (environ 75 millions USD) depuis sa fondation en 2015.

Les nouveaux investisseurs sont UTokyo Innovation Platform Co. (UTokyo IPC), Medical Incubator Japan, Keio Innovation Initiative (KII) et Sumitomo Mitsui Trust Investment. Parmi les investisseurs existants, SBI Group, Nissay Capital, SMBC Capital, Medipal Holdings et Itochu Chemical Frontier ont participé à ce tour.

Heartseed va utiliser les nouveaux fonds pour accélérer le lancement de l’essai clinique mondial du HS-001 pour l’IC, et confirmer sa preuve de concept dans l’étude LAPiS de phase 1/2 au Japon. En outre, Heartseed évaluera une administration moins invasive telle que l’injection transendocardique à l’aide d’un cathéter.

« Heartseed a fait de gros progrès dans la recherche et le développement de notre thérapie de remuscularisation cardiaque, comme le prouvent l’approbation de l’application des essais cliniques de l’étude LAPiS de phase I/II, par l’Agence pharmaceutique et médicale japonaise, et les nombreux prix que nous avons reçus. » a déclaré le professeur Keiichi Fukuda, cofondateur et PDG de Heartseed. « L’engagement des investisseurs nouveaux et existants dans ce cycle marque une forte validation de notre technologie et de notre vision stratégique. Forts de leur soutien, nous sommes impatients d’accélérer notre développement pour proposer un traitement potentiellement curatif de l’insuffisance cardiaque, à travers le monde. »

À propos du HS-001

Le pipeline principal de Heartseed, le HS-001, est constitué de sphéroïdes de cardiomyocytes ventriculaires allogéniques dérivés d’iPSC, hautement purifiés. En formant des sphéroïdes similaires à des microtissus, le taux de rétention et la viabilité de la greffe cellulaire sont améliorés. Les sphéroïdes sont transplantés à l’aide d’une aiguille d’administration spéciale (SEEDPLANTER®) et d’un adaptateur de guidage, développé pour une administration sûre et efficace des sphéroïdes dans la couche myocardique du cœur.

Voici le mécanisme d’action espéré : les cardiomyocytes transplantés se couplent électriquement avec le myocarde du patient, de sorte à améliorer le débit cardiaque par remuscularisation, et la sécrétion de facteurs angiogéniques pour former de nouveaux vaisseaux sanguins autour du site de transplantation (néovascularisation).

L’examen de la demande d’essai clinique, relative à un essai clinique de phase I/II (étude LAPiS) évaluant l’innocuité et l’efficacité du HS-001 pour le traitement de l’insuffisance cardiaque causée par une cardiopathie ischémique, au Japon a donné lieu à un résultat favorable en mars 2021 par l’Agence japonaise des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux.

Pour en savoir plus : http://www.heartseed.jp/en/index.html

