斯倫貝謝新能源和松下北美能源公司宣布就電池級鋰生產新程序展開策略合作

休士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--斯倫貝謝新能源(Schlumberger New Energy)和松下北美公司旗下的松下北美能源公司(Panasonic Energy of North America)今天宣布，雙方已簽署一份合作協議，將共同驗證和最佳化斯倫貝謝新能源位於內華達州的Neolith Energy試驗工廠採用的創新、永續的鋰提取和生產程序。本次合作為改良鋰生產解決方案奠定了基礎，這些解決方案將有助於滿足隨著全球電動汽車(EV)市場的快速發展而有望激增的鋰需求。

Neolith Energy採用的永續方式仰賴獨特的直接鋰提取(DLE)程序來生產高純度的電池級鋰材料，同時可將生產時間從超過一年縮短到幾周。與傳統的蒸發式鋰提取方法相比，這種獨特的程序具有顯著優勢，可大幅減少地下水使用並節省實體空間。松下將提供技術指導，以驗證和最佳化用於電池級產品的鋰材料。該試驗工廠位於內華達州克萊頓谷(Clayton Valley)，距松下位於內華達州斯帕克斯(Sparks)的大規模先進電池製造事業部北美松下能源公司僅200英里。

作為一家全球技術公司和鋰離子電池領域的領導者，松下在創新及推動汽車產業發展的先進產品和解決方案方面具有優異的歷史記錄。未來十年裡，對電池級鋰材料的需求預計將呈指數級增長。由於電動汽車高度依賴鋰離子充電電池，高效率永續的鋰生產已成為各地區、各行業、各大科技公司以及電池和大型汽車製造商的重要課題。在鋰生產行業有望吸引大量投資的背景下，新開發專案和地區的首批鋰材料生產時間對於該行業滿足激增的需求至關重要。

松下北美能源公司總裁Allan Swan表示：「松下長期致力於為社會做出貢獻，在我們努力生產世界上高度安全、優質和極具性價比的電池過程中，提高供應鏈的永續性已成為我們營運中的重中之重。我們期待與斯倫貝謝新能源合作，幫助實現我們的企業願景，即推動鋰離子電池領域的發展，加速邁向清潔能源社會。」

斯倫貝謝新能源執行副總裁Ashok Belani表示：「松下是電動汽車電池技術領域的先行者，能與松下能源合作開發我們獨特的直接鋰提取技術和生產程序，我們倍感興奮。我們致力於擴大先進鋰化合物的全球供應鏈，以支援未來可能出現的需求激增，並為全球鋰生產行業創造新的機會。」

Neolith Energy的目標是以環保的方式從地下抽取鹽水，然後從溶液中提取超過90%的鋰，最後再將85%以上的鹽水泵回地下。除了盡可能地回注鹽水外，Neolith Energy的最終目標是消除對任何外部來源的淡水的需求，並減少對環境的影響。

松下和斯倫貝謝新能源的目標是攜手加速創新型鋰生產程序的開發和實作，並致力於以經濟、環保和負責任的方式從事鋰提取活動，以促進世界向新能源時代的過渡。

關於斯倫貝謝新能源

斯倫貝謝是全球能源產業領先的技術供應商。斯倫貝謝新能源(Schlumberger New Energy)致力於透過利用斯倫貝謝在新興新能源市場的智力和商業資本，探索新的成長方式，主要專注於低碳與碳中和能源技術。公司業務活動涵蓋的領域包括氫、鋰、碳捕捉和封存、地熱發電以及使用地質能量加熱和冷卻建築。

如需瞭解有關斯倫貝謝新能源的更多資訊，敬請造訪：newenergy.slb.com

關於松下

松下公司是一家致力於為消費電子產品、住宅、汽車及B2B領域的廣泛應用開發創新型技術和解決方案的全球領軍企業。松下於2018年慶祝其成立100周年，並已將業務擴張至全球，目前在全球共經營522家子公司和69家聯營公司，截至2021年3月31日，其合併淨銷售額6.6988兆日圓。松下致力於透過協同創新來追求新的價值，並努力運用公司的技術為客戶創造更美好的生活、更美好的世界。

如需瞭解有關松下的更多詳情，敬請造訪：https://www.panasonic.com/

關於前瞻性陳述的警示性聲明

本新聞稿包含《美國聯邦證券法》所規定的「前瞻性陳述」，即有關未來而不是過去事件的陳述。此類陳述通常含有「預計」、「或許」、「認為」、「計畫」、「能夠」、「估計」、「打算」、「預期」、「應該」、「可以」、「將」、「可能」、「目的」、「目標」、「潛在」、「預測」以及其他類似詞彙。前瞻性陳述涉及在不同程度上具有不確定性的事項，例如電池級鋰材料和電動汽車的預計需求成長；對NeoLith Energy程序和斯倫貝謝其他新能源計畫的發展或預期收益的預測或預期；以及有關能源轉型和全球氣候變遷的其他預測或預期。這些陳述取決於風險和不確定性因素，包括但不限於：無法確認斯倫貝謝新能源策略、措施或合作關係的預期收益；因應環境問題的立法和監管動議，包括因應全球氣候變遷影響的動議；以及公司在公開報備文件中詳細列明的其他風險和不確定性因素，包括斯倫貝謝最近向美國證券交易委員會提交或報備的Form 10-K、10-Q和8-K。如果一項或多項上述或其他風險或不確定性變為現實（或此類事態變化導致的影響），或者事實證明基本推斷存在問題，那麼實際結果可能會與那些在前瞻性陳述中所描述的內容發生重大偏差。前瞻性陳述僅代表本新聞稿發布之日的觀點，各方都沒有任何打算或義務因新資訊、未來事件或其他因素，對此類聲明進行公開更新或修訂。

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