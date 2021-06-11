斯伦贝谢新能源和松下北美能源公司宣布就电池级锂生产新工艺开展战略合作

休斯敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--斯伦贝谢新能源(Schlumberger New Energy)和松下北美公司旗下的松下北美能源公司(Panasonic Energy of North America)今天宣布，双方已签署一份合作协议，将共同验证和优化斯伦贝谢新能源位于内华达州的Neolith Energy试验工厂采用的创新、可持续的锂提取和生产工艺。本次合作为改良锂生产解决方案铺平了道路，这些解决方案将有助于满足随着全球电动汽车(EV)市场的飞速发展而有望激增的锂需求。

Neolith Energy采用的可持续方式依托独特的直接锂提取(DLE)工艺来生产高纯度的电池级锂材料，同时可将生产时间从超过一年缩短到几周。与传统的蒸发式锂提取方法相比，这种独特的工艺具有显著优势，可大幅减少地下水使用并节省物理空间。松下将提供技术指导，以验证和优化用于电池级产品的锂材料。该试验工厂位于内华达州克莱顿谷(Clayton Valley)，距松下位于内华达州斯帕克斯(Sparks)的大规模先进电池制造事业部北美松下能源公司仅200英里。

作为一家全球技术公司和锂离子电池领域的领导者，松下在创新及推动汽车行业发展的先进产品和解决方案方面有着优异的往绩。未来十年里，对电池级锂材料的需求预计将呈指数级增长。由于电动汽车高度依赖锂离子充电电池，高效可持续的锂生产已成为各地区、各行业、各大科技公司以及电池和大型汽车制造商的重要课题。在锂生产行业有望吸引大量投资的背景下，新开发项目和地区的首批锂材料生产时间对于该行业满足激增的需求至关重要。

松下北美能源公司总裁Allan Swan表示：“松下长期致力于为社会做出贡献，在我们努力生产世界上高度安全、优质和极具性价比的电池过程中，提高供应链的可持续性已成为我们运营中的重中之重。我们期待与斯伦贝谢新能源合作，帮助实现我们的企业愿景，即推动锂离子电池领域的发展，加速迈向清洁能源社会。”

斯伦贝谢新能源执行副总裁Ashok Belani表示：“松下是电动汽车电池技术领域的先行者，能与松下能源合作开发我们独特的直接锂提取技术和生产工艺，我们倍感兴奋。我们致力于扩大先进锂化合物的全球供应链，以支持未来可能出现的需求激增，并为全球锂生产行业创造新的机遇。”

Neolith Energy的目标是以环保的方式从地下抽取盐水，然后从溶液中提取超过90%的锂，最后再将85%以上的盐水泵回地下。除了尽可能地回注盐水外，Neolith Energy的最终目标是消除对任何外部来源的淡水的需求，并减少对环境的影响。

松下和斯伦贝谢新能源的目标是携手加速创新型锂生产工艺的开发和实施，并致力于以经济、环保和负责任的方式从事锂提取活动，以促进世界向新能源时代的过渡。

关于斯伦贝谢新能源

斯伦贝谢是全球能源行业领先的技术提供商。斯伦贝谢新能源(Schlumberger New Energy)致力于通过利用斯伦贝谢在新兴新能源市场的智力和商业资本，探索新的增长方式，主要专注于低碳与碳中和能源技术。公司业务活动涉及的领域包括氢、锂、碳捕捉和封存、地热发电以及使用地质能量加热和冷却建筑。

如需了解有关斯伦贝谢新能源的更多信息，敬请访问：newenergy.slb.com

关于松下

松下公司是一家致力于为消费电子产品、住宅、汽车及B2B领域的广泛应用开发创新型技术和解决方案的全球领军企业。松下于2018年庆祝其成立100周年，并已将业务扩张至全球，目前在全世界范围内共经营522家子公司和69家联营公司，截至2021年3月31日，其录得合并净销售额6.6988万亿日元。松下致力于通过协同创新来追求新的价值，并努力运用公司的技术为客户创造更美好的生活、更美好的世界。

如需了解有关松下的更多详情，敬请访问：https://www.panasonic.com/

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