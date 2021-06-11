IDEMIA與Storstockholms Lokaltrafik “SL”簽署合約，推出全球首張公共運輸EMV白標卡

法國庫爾布瓦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--目前，全球下一代支付卡的發展主要受兩大因素推動，即強調EMV互通性和安全法規遵循與非接觸式支付的大規模普及。憑藉無與倫比的嵌入式安全專長，IDEMIA得以為SL制定安全標準，並開發出全球首張公共運輸EMV白標卡。

該共同開發的高科技系統採用EMV白標。EMV白標是白標聯盟(White Label Alliance)推廣的開放非接觸式支付標準，可以支援隨時部署的非接觸式支付解決方案。它以EMV標準為基礎，旨在促進向非接觸式支付遷移，並推動大多數系統供應商之間的互通性。

IDEMIA的解決方案具有安全性和便利性，通勤者將受惠於升級的出行體驗，因為他們只需帶著IDEMIA提供的新SL卡就能快速通過閘門。該卡利用來可迎合EMV開放式支付的SL現有基礎設施。第一批新EMV白標卡將在夏季後推出。

IDEMIA金融機構執行副總裁Amanda Gourbault表示：「能夠成為瑞典公共運輸領域有史以來第一個EMV白標卡供應商，我們感到無比自豪。我們堅信，無論是對於通勤者還是交通當局，我們的新卡將使每個人的生活變得更簡便。」

關於IDEMIA

增強身份識別領域的全球領導者IDEMIA立志提供可信的環境，使人民和消費者能夠在實體和數位空間從事重要的日常活動（如支付、聯網和旅遊）。

在我們今天生活的世界裡，確保我們的身份安全已經成為一項關鍵任務。增強身份識別可確保隱私和信任，並提供安全、經身份驗證和可驗證的交易保障，透過支援增強身份識別，我們重塑了對於我們最重大的資產之一——身份的思考、生產、使用和保護方式，不論針對個人還是物體，在安全至關重要的任何時候、任何地方均是如此。我們為金融、電信、身份識別、公共安全和物聯網領域的國際客戶提供增強身份識別。IDEMIA在全球擁有近1.5萬名員工，為180個國家的客戶提供服務。

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