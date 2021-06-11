IDEMIA与Storstockholms Lokaltrafik “SL”签署合同，推出全球首张公共交通EMV白标卡

法国库尔布瓦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--目前，全球下一代支付卡的发展主要受两大因素推动，即强调EMV互操作性和安全合规性与非接触式支付的大规模普及。凭借无与伦比的嵌入式安全专长，IDEMIA得以为SL制定安全标准，并开发出全球首张公共交通EMV白标卡。

该高科技系统基于EMV白标联合开发而成。EMV白标是白标联盟(White Label Alliance)推广的一种开放的非接触式支付标准，可以实现随时部署的非接触式支付解决方案。它以EMV标准为基础，旨在促进向非接触支付迁移，并推动大多数系统供应商之间实现互操作性。

IDEMIA的解决方案具有安全性和便利性，通勤者将从增强的出行体验中获益，因为他们只需带着IDEMIA提供的新SL卡就能快速通过闸机。该卡利用SL现有的基础设施来实现EMV开环支付。第一批新EMV白标卡将在夏季后推出。

IDEMIA金融机构执行副总裁Amanda Gourbault表示：“能够成为瑞典公共交通领域有史以来第一个EMV白标卡供应商，我们感到无比自豪。我们坚信，无论是对于通勤者还是交通当局，我们的新卡将使每个人的生活变得更轻松。”

关于IDEMIA

增强身份识别领域的全球领导者IDEMIA立志提供一个可信的环境，使市民和消费者能够在物理和数字空间开展重要的日常活动（如支付、联网和旅游）。

在我们今天生活的世界里，确保我们的身份安全已经成为一项关键任务。增强身份识别可确保隐私和信任，并提供安全、经身份验证和可验证的交易保障，通过支持增强身份，我们重塑了我们对于我们最重大的资产之一——身份的思考、生产、使用和保护方式，不论针对个人还是物体，在安全至关重要的任何时候、任何地方均是如此。我们为金融、电信、身份识别、公共安全和物联网领域的国际客户提供增强身份识别。IDEMIA在全球拥有近1.5万名员工，为180个国家的客户提供服务。

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