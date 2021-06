Kwizda Agro versnelt het verpakkingsproces met Fabasoft Approve

LINZ, Oostenrijk--(BUSINESS WIRE)--Kwizda Agro, een vooraanstaande leverancier van producten voor gewassenbescherming, digitaliseert haar verpakkingsproces met Fabasoft Approve. Voorgedefinieerde workflows versnellen de inhoudscontrole en de goedkeuringsprocessen voor het drukken van wettelijk verplichte informatieteksten, en verhogen de betrouwbaarheid van de planning.

Fabasoft Approve biedt een gemeenschappelijke dataomgeving voor alle betrokken partijen. Het gestandaardiseerde verpakkingsproces zorgt voor transparante controle- en goedkeuringsprocessen. Interne en externe belanghebbenden kunnen nu op elk moment traceerbare productetiketten uitwisselen. Hierdoor kan de validatie van regulatieve inhoud voor verpakkingsmaterialen met optimale efficiëntie worden uitgevoerd.

Download de casestudy “Kwizda Agro – Standardized packaging processes bring efficiency and planning reliability”

“De flexibele aanpassingsopties en het gemak waarmee de schaal van de oplossing kan worden aangepast hebben mij over de streep getrokken. Dankzij de centrale dataomgeving, zijn de documenten altijd up-to-date. Al onze partners zijn geïntegreerd in de nieuwe communicatieprocessen. Dit bespaart ons een enorme hoeveelheid middelen voor etikettenbeheer. De prestaties zijn indrukwekkend. Daarom implementeren we het gestandaardiseerde verpakkingsproces op dit moment ook in onze business unit New Technologies,” aldus Chris Muri, manager van Quality Management and Compliance bij Kwizda Agro GmbH.

“Het verheugt ons zeer dat we Kwizda Agro hebben kunnen helpen bij het transformeren van hun werkprocessen naar workflows die klaar zijn voor de toekomst. Het nieuwe digitale verpakkingsproces heeft de betrouwbaarheid van de productieplanning voor productverpakkingen geoptimaliseerd. Dit is waar het specialisme van Fabasoft Approve op het gebied van gebruiksscenario's met strenge nalevingsvereisten volledig tot zijn recht komt,” aldus Andreas Dangl, Business Unit Executive voor Cloud Services bij Fabasoft.

Over Fabasoft Approve

Fabasoft Approve is een op de cloud gebaseerd kant-en-klaar product voor het beheren van technische data en documenten in een industriële setting. De standaardoplossing integreert alle projectpartners op een veilig, schaalbaar en verregaand aanpasbaar platform. De processen voor het opstellen en bewerken van documenten, alsmede voor het controleren, vrijgeven en goedkeuren ervan, worden efficiënt en traceerbaar uitgevoerd met aanzienlijk minder handmatige inspanning.

Over Kwizda Agro

Kwizda Agro is een vooraanstaande producent en leverancier van chemische en biologische producten voor gewassenbescherming en bemesting uit Oostenrijk. Het bedrijf is gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van complexe formules voor gewassenbescherming. Het bedrijf beschikt over grote bekwaamheid op het gebied van de land- en tuinbouw en gedetailleerde kennis van footprintmarkten. Kwizda Agro is onderdeel van de Kwizda Group, een familiebedrijf met bedrijfsonderdelen op het gebied van de farmaceutica, farmaceutische handel, farmaceutische diensten, cosmetica en afdichting/dakbedekking.

Over Fabasoft

Fabasoft is een van de toonaangevende softwareproducerende bedrijven en leveranciers van clouddiensten in Europa voor digitaal documentenbeheer en elektronische documenten-, proces- en administratiebeheer. Al meer dan drie decennia vertrouwen talloze vooraanstaande particuliere ondernemingen uit de industriële sector alsmede organisaties uit de publieke sector op de lang gevestigde kwaliteit en ervaring van Fabasoft.

