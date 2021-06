Kwizda Agro velocizza il suo processo di imballaggio con Fabasoft Approve

LINZ, Austria--(BUSINESS WIRE)--Kwizda Agro, fornitore leader di prodotti fitosanitari, ha scelto Fabasoft Approve per digitalizzare il suo processo di confezionamento. I flussi di lavoro predefiniti permettono sia di velocizzare i processi di controllo e di approvazione del contenuto per la stampa dei testi informativi, obbligatori per legge, sia di migliorare l'affidabilità della programmazione.

Fabasoft Approve fornisce un ambiente di dati comune a tutte le parti interessate. Il processo di packaging standardizzato garantisce la trasparenza dei processi di revisione e controllo. Ora le parti interessate, interne ed esterne, possono scambiarsi le etichette sui prodotti in qualsiasi momento, all'insegna della tracciabilità. Il risultato è un'efficienza al 100% nella convalida del contenuto normativo per i materiali delle confezioni.

È disponibile per il download il caso di studio "Kwizda Agro – Standardized packaging processes bring efficiency and planning reliability (Kwizda Agro - Efficienza e affidabilità della pianificazione grazie alla standardizzazione dei processi di confezionamento)"

"Gli argomenti vincenti sono stati le opzioni di personalizzazione flessibili e la scalabilità così semplice. Grazie all'ambiente dati centralizzato, le bozze risultano aggiornate a ciclo continuo. Tutti i nostri partner sono tempestivamente integrati nei nuovi processi di comunicazione e questo ci consente di gestire le etichette evitando di sprecare un'immensa quantità di risorse. Le performance sono incredibili e, quindi, attualmente siamo impegnati nell'implementazione di questo processo di packaging standardizzato anche nell'unità aziendale New Technologies dedicata ai nostri prodotti biologici proprietari", spiega Chris Muri, responsabile della gestione qualità e conformità di Kwizda Agro GmbH.

"Siamo lieti di aver supportato Kwizda Agro nella trasformazione dei processi di lavoro in workflow orientati al futuro. Il nuovo processo digitale di confezionamento ha ottimizzato l'affidabilità della pianificazione nell'ambito della produzione delle confezioni, un campo in cui trova piena realizzazione la specializzazione di Fabasoft Approve nei casi d'uso con severi requisiti di conformità", ha aggiunto Andreas Dangl, responsabile dell'unità aziendale per i servizi sul cloud di Fabasoft.

Informazioni su Fabasoft Approve

Fabasoft Approve è un software basato sul cloud per la gestione di documentazione e dati tecnici nei contesti industriali. La soluzione standard integra tutti i partner del progetto in una piattaforma sicura, scalabile e altamente personalizzabile. La creazione e la revisione dei documenti, così come i processi di controllo, pubblicazione e approvazione, sono efficienti e tracciabili, con una significativa riduzione dell'impegno manuale.

Informazioni su Kwizda Agro

Kwizda Agro è tra i principali produttori e fornitori austriaci di fertilizzanti e prodotti fitosanitari chimici e biologici. L'azienda si specializza nello sviluppo e produzione di complesse formulazioni per la protezione dei raccolti, evidente prova di un'elevata competenza in campo agricolo e di una conoscenza dettagliata dei mercati in cui opera. Kwizda Agro fa parte del gruppo padronale Kwizda, attivo nel settore farmaceutico, compresi la commercializzazione e i servizi, in campo cosmetico e nei sistemi di tenuta/isolamenti per tetti.

Informazioni su Fabasoft

Fabasoft è tra i principali produttori di software e fornitori di servizi sul cloud in Europa per la gestione dei documenti digitali e per la gestione elettronica di documenti, processi e archivi. Sono numerose le rinomate aziende private e gli enti pubblici che da oltre trent'anni si affidano alla qualità e all'esperienza storica di Fabasoft.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.