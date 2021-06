TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Heartseed, een in Tokio gevestigd biotechnologiebedrijf dat iPSC-afgeleide cardiomyocyten voor hartfalen (HF) ontwikkelt, heeft vandaag aangekondigd dat het 4 miljard yen (ongeveer $ 37 miljoen) heeft opgehaald tijdens de Series C-ronde, waarmee het in totaal financiƫle steun tot 8,2 miljard yen (ongeveer $ 75 miljoen) sinds de oprichting in 2015.

Nieuwe investeerders zijn UTokyo Innovation Platform Co. (UTokyo IPC), Medical Incubator Japan, Keio Innovation Initiative (KII) en Sumitomo Mitsui Trust Investment. Van de bestaande investeerders namen SBI Group, Nissay Capital, SMBC Capital, Medipal Holdings en Itochu Chemical Frontier deel aan deze ronde.

Heartseed zal de nieuwe fondsen gebruiken om de start van de wereldwijde klinische proef van HS-001 voor HF te versnellen en om zijn proof of concept in Fase 1/2 LAPiS-studie in Japan te bevestigen. Daarnaast zal Heartseed ook een minder ingrijpende toediening onderzoeken, zoals transendocardiale injectie met behulp van een katheter.

