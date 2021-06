Kwizda Agro accélère son processus de conditionnement avec Fabasoft Approve

LINZ, Autriche--(BUSINESS WIRE)--Kwizda Agro, un important fournisseur de produits pour la protection des cultures, effectue la numérisation de son processus de conditionnement avec Fabasoft Approve. Les flux de travail prédéfinis permettent d’accélérer les processus de révision de contenu et de validation des imprimés pour les textes informatifs prévus par la loi, et améliorent la fiabilité de la planification.

Fabasoft Approve fournit un environnement de données commun pour toutes les parties impliquées. Le processus de conditionnement standardisé ici garantit des processus de révision et d’approbation transparents. Dorénavant, les parties prenantes internes et externes peuvent échanger des étiquettes de produits de manière traçable à n'importe quel moment. Ainsi, la validation du contenu réglementaire pour les matériaux de conditionnement est effectuée avec une efficacité totale.

Téléchargez l’étude de cas “Kwizda Agro – Standardized packaging processes bring efficiency and planning reliability”

« Les options de personnalisation flexibles et l’évolutivité facile sont les éléments qui m’ont convaincu. Grâce à l’environnement de données central, les créations sont toujours à jour. Tous nos partenaires sont intégrés dans les nouveaux processus de communication en temps opportun, ce qui nous permet d’économiser une immense quantité de ressources au niveau de la gestion des étiquettes. La performance est impressionnante, raison pour laquelle nous déployons actuellement le processus de conditionnement standardisé dans notre unité commerciale Nouvelles technologies pour les produits biologiques exclusifs également », a expliqué Chris Muri, responsable de la gestion de la qualité et de la conformité chez Kwizda Agro GmbH.

« Nous sommes ravis d’avoir été en mesure d’aider Kwizda Agro à transformer ses procédures de travail en flux de travail pérennes. Le nouveau processus de conditionnement numérisé a optimisé la fiabilité de la planification pour la production de conditionnements de produits. C’est là que la spécialisation de Fabasoft Approve dans les cas d'utilisation avec des exigences de conformité strictes a pris tout son sens », a ajouté Andreas Dangl, directeur de l’unité opérationnelle pour les services Cloud chez Fabasoft.

À propos de Fabasoft Approve

Fabasoft Approve est un produit prêt à l’emploi basé sur le Cloud et destiné à la gestion des données et documents techniques dans un contexte industriel. La solution standard intègre l’ensemble des partenaires d’un projet sur une plateforme sécurisée, évolutive et hautement personnalisable. La création et la modification de documents, ainsi que les processus de révision, de publication et d’approbation sont accomplis de manière efficace et traçable en nécessitant nettement moins d’efforts manuels.

À propos de Kwizda Agro

Kwizda Agro est un producteur et fournisseur de premier plan de produits chimiques et biologiques pour la protection des cultures et d’engrais en Autriche. Spécialisée dans le développement et la production de formulations complexes pour la protection des cultures, l’entreprise fait preuve de grandes compétences en agriculture et d’une connaissance détaillée des marchés sur lesquels elle est implantée. Kwizda Agro fait partie du groupe familial Kwizda, avec des activités dans les produits pharmaceutiques, le commerce pharmaceutique, les services pharmaceutiques, les cosmétiques et les revêtements d’étanchéité et pour les toits.

À propos de Fabasoft

Fabasoft est l’un des principaux éditeurs de logiciels et prestataires de services Cloud en Europe pour la gestion des documents numériques ainsi que pour la gestion des documents, processus et enregistrements électroniques. Depuis plus de trois décennies, de nombreuses entreprises privées de premier plan du secteur industriel et organisations du secteur public font confiance à la qualité et à l’expérience de longue date de Fabasoft.

