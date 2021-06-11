Nexo委託知名會計師事務所Armanino提供數位資產持有情況即時證明

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--一流的受監管數位資產機構Nexo已委託Armanino LLP就其託管資產提供即時證明。Armanino LLP是美國首屈一指的會計師事務所，也是數位資產解決方案領域的全球領導者。

Nexo將透過Armanino的TrustExplorer證明平臺，為投資人、客戶和監管機構提供市場超高水準的信託服務，途徑是支援連續獲取業界標準證明報告和快速查看每日更新的Nexo總資產負債情況。

所實施的證明程序符合美國註冊會計師協會制定的標準，證明結果透過Nexo的管道及時傳達。以美元表示的完整資訊，包括資產負債公開儀表板、隨選報告等資訊，將在證明工作完成後公開提供。

Nexo共同創辦人兼執行合夥人Antoni Trenchev表示：「自我規範代表更高而非更低的透明度，因此提供正確的公共儲備資訊是加密原生公司的絕對必要條件。我們很高興能夠公開帳簿，由擁有出色數位資產業務的專業會計師事務所Armanino證明本公司的資產始終超過負債，並表明我們對客戶所作承諾的謹慎態度。」

Armanino數位資產業務主管Noah Buxton表示：「我們很高興與Nexo團隊密切合作，延續他們為全球客戶提供值得信賴的加密借貸產品的堅定承諾。從一開始，Nexo團隊的精神就令我們留下深刻的印象。我們依然堅信加密資產可以為客戶和市場提供比傳統金融產品更高的信任度和透明度。創新和自我規範是前進之道。」

確保高水準的公共問責制是實現數位資產領域可稽核性潛力的決定性一步。正因如此，Nexo已採行全年透明度與治理計畫，包括每月「有問必答」(ask-me-anything)會議、治理提案和公共許可與註冊頁面等。

監管機構使加密貨幣生態系統適應現有法律架構的同時，Nexo很自豪能夠引領該領域，不僅符合最高的業界標準，還要超越這些標準，為整個領域樹立更高的標竿。

關於Nexo

Nexo 是全球一流的受監管數位資產機構。公司的使命是提供高稅務效率的Instant Crypto Credit Lines™、高收益Earn on Crypto & Fiat產品、即時Exchange服務以及完善的交易和場外交易功能，以充分發揮加密貨幣的價值和效用，同時提供具有頂級託管保險和軍事級安全性的Nexo Wallet。Nexo已經為200多個司法轄區的逾150萬名用戶處理了300億美元以上的交易。

官網：https://nexo.io

關於Armanino LLP

Armanino LLP (www.armaninollp.com)是全美最大的25家獨立會計與商務顧問公司之一。Armanino為美國乃至全球企業提供全套稽核、稅務、業務管理、顧問服務與科技解決方案。公司協助客戶在其業務的每個階段學會適應並作出改變，包括從創業到快速成長再到公司出售等。Armanino重視智慧科技，是金融、營運、銷售和法規遵循工具領域雲端革命的引領者，這些工具正在改變企業經營業務的方式。憑藉在全球主要會計與顧問服務會員組織Moore Global的會員資格，公司已將其全球服務擴展到100多個國家。除了核心的顧問服務與會計業務外，Armanino還經營旗下部門AMF Media Group (www.amfmediagroup.com)，此為媒體與傳播服務機構。其附屬公司Intersect Capital (www.intersectcapitalllc.com)是獨立的財務規劃、財富與生活型態管理公司。

有關即時證明的更多資訊，請造訪：

https://www.armaninollp.com/software/trustexplorer/real-time-attest/

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