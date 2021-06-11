Nexo委托知名会计师事务所Armanino提供数字资产持有情况实时证明

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--领先的受监管数字资产机构Nexo已委托Armanino LLP就其托管资产提供实时证明。Armanino LLP是美国首屈一指的会计师事务所，也是数字资产解决方案领域的全球领导者。

Nexo将通过Armanino的TrustExplorer证明平台，为投资者、客户和监管机构提供市场超高水准的信托服务，途径是支持连续获取行业标准证明报告和快速查看每日更新的Nexo总资产负债情况。

所实施的证明程序符合美国注册会计师协会制定的标准，证明结果通过Nexo的渠道及时传达。以美元表示的完整信息，包括资产负债公开仪表盘、按需报告等信息，将在证明工作完成后公开提供。

Nexo联合创始人兼执行合伙人Antoni Trenchev表示：“进入自我监管程序意味着我们希望更高而非更低的透明度，因此提供准确的公共储备信息是加密原生公司的绝对必要条件。我们很高兴能够公开账簿，由拥有出色数字资产业务的专业会计师事务所Armanino证明我们公司资产始终超过负债，并表明我们对客户所作承诺的谨慎态度。”

Armanino数字资产业务主管Noah Buxton表示：“我们很高兴与Nexo团队密切合作，延续他们为全球客户提供值得信赖的加密借贷产品的坚定承诺。从一开始，Nexo团队的精神就给我们留下深刻的印象。我们依然坚信加密资产可以为客户和市场提供比传统金融产品更高的信任和透明度。创新和自我监管是前进之道。”

确保高水平的公共问责制是实现数字资产领域审计潜力的决定性一步。正因如此，Nexo已开展全年透明度与治理计划，包括每月“有问必答”(ask-me-anything)会议、治理提案和公共许可与注册页面等。

监管机构使加密货币生态系统适应现有法律框架的同时，Nexo很自豪能够引领该领域，不仅致力于满足最高行业标准，还要超越这些标准，为整个领域树立更高标杆。

关于Nexo

Nexo 是全球领先的受监管数字资产机构。公司的使命是通过提供高税收效率的Instant Crypto Credit Lines™、高收益Earn on Crypto & Fiat产品、即时Exchange服务以及完善的交易和场外交易功能，实现加密货币价值和效用的最大化，同时提供具有顶级托管保险和军事级别安全性的Nexo Wallet。Nexo已经为200多个司法辖区的逾150万名用户处理了300亿美元以上的交易。

官网：https://nexo.io

关于Armanino LLP

Armanino LLP (www.armaninollp.com)是全美前25家独立会计与商务咨询公司之一。Armanino为美国乃至全球的公司提供全套审计、税务、业务管理、咨询与技术解决方案。公司帮助客户在其业务的每个阶段学会适应并作出改变，包括从创业到快速增长再到公司出售等。Armanino重视智能技术，是金融、运营、销售和合规工具领域云革命的引领者，这些工具正在改变各公司开展业务的方式。凭借在全球主要会计与咨询会员组织Moore Global的会员资格，公司已将其全球服务扩展到100多个国家。除了核心的咨询与会计业务外，Armanino还运营旗下部门AMF Media Group (www.amfmediagroup.com)，后者是一家媒体与传播服务机构。其附属公司Intersect Capital (www.intersectcapitalllc.com)是一家独立的财务规划、财富与生活方式管理公司。

有关实时证明的更多信息，请访问：

https://www.armaninollp.com/software/trustexplorer/real-time-attest/

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