Elliptic Labs与全球领先的智能电视制造商签署首份概念验证协议

挪威，奥斯陆--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯) --全球AI软件公司，虚拟智能传感器行业的领导者Elliptic Labs（Euronext Growth代码: ELABS.OL）宣布已与一家电视制造商签署协议，这也是其与全球领先的智能电视制造商签署的首份概念验证协议。这一概念验证将基于Elliptic Labs的AI虚拟智能传感器交互平台，为智能电视制造商的下一代电视产品打造诸如存在检测和无触摸手势交互等创新的用户体验。

Elliptic Labs 用于智能电视设备的 AI 虚拟智能传感器交互平台解决方案为新产品类别提供了一种全新的情境感知解决方案。 例如，AI虚拟存在检测传感器可以让智能电视在无人在场的情况下作出判断，从而关闭屏幕来节约电力。

“Elliptic Labs在吸引新的消费电子市场最大制造商方面取得了重大突破。笔记本电脑、物联网和此次的智能电视领域的新项目充分体现了我们AI虚拟智能传感器交互平台的价值，”Elliptic Labs首席执行官Laila Danielsen女士说，“我们纯软件的解决方案为硬件设计带来了创新的用户体验，同时解决了长期存在的硬件组件供应链的问题。我们双方都主张跨市场合作，为Elliptic Labs未来的发展和机遇奠定了扎实的基础。”

关于Elliptic Labs

Elliptic Labs公司总部设在挪威, 在美国、中国、韩国、 中国台北和日本均有分支机构。公司成立于2006年，衍生自挪威奥斯陆大学(Oslo University)的一家分支研究机构。于2020年10月正式向泛欧证券交易所（Euronext Growth Market )提交首次公开募股（IPO)申请。Elliptic Labs当前是一家面向智能手机、笔记本电脑、物联网和汽车市场的全球企业。公司的AI专利软件结合了超声波和传感器融合算法，提供直观的3D无接触手势交互、接近感应和存在检测功能。其可扩展的AI虚拟智能传感器交互平台创造了可持续性的、生态友好的纯软件传感器，并已有上1.5亿台设备搭载其技术。Elliptic Labs是市场上唯一一家使用AI软件、超声波和传感器融合进行大规模检测的软件公司。Elliptic Labs的技术和专利在挪威开发，归属公司专有。