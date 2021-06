Schlumberger New Energy e Panasonic Energy of North America anunciam colaboração estratégica em novo processo de produção de lítio para bateria

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--A Schlumberger New Energy e a Panasonic Energy of North America, uma divisão da Panasonic Corporation of North America, anunciaram hoje que iniciaram um acordo de colaboração para a validação e otimização da inovadora e sustentável extração de lítio e processo de produção a serem utilizados pela Schlumberger New Energy em sua nova planta piloto Neolith Energy, em Nevada. A colaboração abre o caminho para soluções aprimoradas de produção de lítio que ajudarão a atender ao crescimento esperado na demanda por lítio em um momento que o mercado de veículos elétricos (EV) decola mundialmente.

A abordagem sustentável da NeoLith Energy usa um processo diferenciado de extração direta de lítio (direct lithium extraction, DLE) para produzir material de lítio de alta pureza para baterias e, ao mesmo tempo, reduzir o tempo de produção de mais de um ano para semanas. O processo exclusivo está em nítido contraste com os convencionais métodos evaporativos da extração do lítio, com uma pegada de água subterrânea e física significativamente reduzida. A Panasonic fornecerá orientação para validar e otimizar o material de lítio para consumo voltado a baterias. Localizada no Vale de Clayton, Nevada, a planta piloto está a apenas 200 milhas da operação de manufatura avançada de bateria de grande escala da Panasonic, a Panasonic Energy of North America, em Sparks, Nevada.

Como uma empresa global de tecnologia e líder em baterias de íon de lítio, a Panasonic possui um histórico comprovado em inovação e produtos e soluções avançadas que abastecem a indústria automotiva. A demanda por lítio para baterias está projetada para crescer exponencialmente durante a próxima década. Como os EVs dependem muito de baterias recarregáveis de íon de lítio, a produção sustentável e eficiente de lítio se tornou um tópico importante para regiões, indústrias e empresas de tecnologia, bem como para fabricantes de baterias e grandes fabricantes de automóveis. Enquanto espera-se que a indústria do lítio atraia grandes investimentos, o tempo para a primeira produção do lítio para novos projetos e regiões de desenvolvimento será crítico para o setor atender ao aumento na demanda.

“A Panasonic possui um duradouro compromisso para contribuir com a sociedade e aumentar a sustentabilidade na cadeia de suprimentos, trabalhar para produzir as baterias mais seguras, da mais alta qualidade e mais acessíveis do mundo é uma prioridade crítica”, disse Allan Swan, presidente da Panasonic Energy of North America. “Esperamos trabalhar com a Schlumberger New Energy para ajudar a alcançar nossa visão de avançar no setor de baterias de íon de lítio e acelerar para uma sociedade com energia limpa”.

“A Panasonic é uma pioneira em tecnologia de baterias para veículos elétricos, e estamos empolgados para colaborar com eles ao desenvolver nossa diferenciada extração direta de lítio e processo de produção”, disse Ashok Belani, vice-presidente executivo da Schlumberger New Energy. “Estamos comprometidos a expandir a cadeia de suprimentos global para compostos de lítio avançados para apoiar o aumento previsto na demanda e gerar novas oportunidade para a produção do lítio mundialmente”.

O objetivo da Neolith Energy será bombear salmoura da subsuperfície, extrair mais de 90% do lítio dissolvido, e bombear mais de 85% da salmoura de volta à subsuperfície de uma maneira ambientalmente segura. Além de maximizar a reinjeção da salmoura, o objetivo final é eliminar a necessidade de qualquer água doce de uma fonte externa e reduzir o impacto ambiental.

Juntas, a Panasonic e a Schlumberger New Energy buscam acelerar o desenvolvimento e implementação de um processo inovador de produção de lítio, com um compromisso com a extração econômica, ambiental e responsável para capacitar a transição mundial para novas fontes de energia.

Sobre a Schlumberger New Energy

A Schlumberger é a fornecedora líder mundial de tecnologia para a indústria global de energia. A Schlumberger New Energy explora novos caminhos de crescimento ao alavancar o capital intelectual e comercial da Schlumberger em mercados emergentes para novas energias, com foco em tecnologias de energia de baixo carbono e neutras em carbono. Suas atividades incluem empreendimentos nos domínios do hidrogênio, lítio, captura e apreensão de carbono, energia geotérmica e geoenergia para aquecimento e resfriamento de edifícios.

Sobre a Panasonic

A Panasonic Corporation é líder mundial no desenvolvimento de tecnologias e soluções inovadoras para as mais diversas aplicações nos setores de produtos eletrônicos de consumo, moradia, automóveis e B2B. A empresa — que celebrou 100 anos em 2018 — opera 522 subsidiárias e 69 empresas associadas em todo o mundo, e informou vendas líquidas consolidadas de 6.698,8 bilhões de ienes relativas ao exercício fiscal encerrado em 31 de março de 2021. Empenhada na busca de novos valores por meio da inovação com colaboração, a empresa emprega suas tecnologias para criar uma vida e um mundo melhor para os clientes.

Declarações de advertência sobre declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa contém “declarações prospectivas” segundo o significado atribuído pela legislação federal de valores mobiliários dos Estados Unidos, isto é, declarações sobre eventos futuros, e não sobre eventos passados. Geralmente, estas declarações contêm termos como “esperar”, “poder”, “acreditar”, “planejar”, “pode”, “estimar”, “pretender”, “prever”, “deveria”, “poderia”, “vai”, “provavelmente”, “meta”, “objetivo”, “potencial”, “projetado” e outras palavras semelhantes. Declarações prospectivas tratam de questões que são, em vários níveis, incertas, como o crescimento projetado da demanda de lítio para bateria e EVs; previsões ou expectativas relacionadas ao desenvolvimento de, ou benefícios previstos do processo da NeoLith Energy e outras iniciativas da Schlumberger New Energy; e outras previsões ou expectativas relacionadas à transição energética e mudança climática global. Estas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas, incluindo, mas não se limitando a, a incapacidade de reconhecer os benefícios pretendidos das estratégias, iniciativas ou parcerias da Schlumberger New Energy; a iniciativas legislativas e regulatórias tratando de preocupações ambientais, incluindo iniciativas tratando do impacto da mudança climática global; e outros riscos e incertezas detalhados nos relatórios públicos das empresas, incluindo os mais recentes formulários 10-K, 10-Q e 8-K da Schlumberger, apresentados ou fornecidos à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. Se um ou mais desses ou outros riscos ou incertezas se materializarem (ou as consequências de tais mudanças de desenvolvimento), ou caso as premissas subjacentes se mostrarem incorretas, os resultados reais podem divergir materialmente daqueles refletidos em nossas declarações prospectivas. As declarações prospectivas refletem unicamente as informações disponíveis na data em que esta declaração à imprensa é proferida, e as partes se isentam de qualquer intenção ou obrigação de atualizar publicamente ou revisar tais declarações, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou por qualquer outra razão.

