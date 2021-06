Amazon en het National Safety Council creëren eersteklas partnerschap om de meest voorkomende arbeidsongevallen in de VS op te lossen.

SEATTLE EN CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--Vandaag hebben Amazon (NASDAQ:AMZN) en het National Safety Council (NSC) een vijfjarige samenwerking aangekondigd om nieuwe manieren te bedenken om de grootste categorie van letsel op het werk in de VS, musculoskeletale aandoeningen (musculoskeletal disorders, MSD's) te voorkomen. Amazon en het NSC werken al maanden samen aan deze unieke samenwerking.

“Dankzij deze samenwerking zijn we in staat problemen waarmee mensen elke dag worden geconfronteerd op te lossen, zodat ze hun leven ten volle kunnen leven”, zegt Lorraine Martin, president en CEO van het National Safety Council. “Naar je werk gaan moet een positieve, lonende en veilige ervaring zijn. We zijn dankbaar voor de genereuze steun van Amazon om bedrijven over de hele wereld te helpen dit belangrijke probleem op te lossen en tegelijkertijd onze non-profit-missie om werknemers veilig te houden op de werkplek, te voeden.”

“Als lid van het veiligheidsteam op locatie van Amazon is het mijn doel om er alles aan te doen om mijn collega's gezond te houden op het werk, zodat we allemaal veilig naar huis kunnen gaan naar onze vrienden en families”, zegt Chelsea Weimer, een uurwerknemer van het fulfilmentcentrum van Amazon in Baltimore, Maryland. “Amazon heeft een hoge standaard voor veiligheid. Deze samenwerking is meer bewijs daarvan en ik kan niet wachten om het werk te zien dat is gedaan om MSD's te helpen verminderen.”

Het partnerschap is gericht op het voorkomen van MSD’s in verschillende branches door belangrijke belanghebbenden te betrekken, onderzoek te doen, nieuwe technologie en processen te bedenken en de resultaten op te schalen. De samenwerking wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage van $ 12 miljoen door Amazon, de grootste bijdrage van een bedrijf in de geschiedenis van het NSC. Het omvat vijf belangrijke componenten:

Adviesraad: oprichting van een internationale adviesraad om veiligheidsexperts, bedrijven en onderzoekers in de publieke en private sector samen te brengen. De adviesraad werkt samen om de meest veelbelovende benaderingen van MSD-preventie te beoordelen, vorm te geven aan de ontwikkeling van partnerschapscomponenten en externe partijen te betrekken bij MSD-preventie.

Baanbrekend onderzoek: onderzoek doen met behulp van kunstmatige intelligentie van de volgende generatie, natuurlijke taalverwerking en machine learning-tools om huidige en toekomstige MSD-innovaties en -trends te verkennen. Het onderzoek is beschikbaar voor alle branches om inzichten te verkennen en te verzamelen.

Subsidies voor kleine bedrijven en universiteiten: verstrekken van subsidies aan kleine bedrijven, universiteiten en universiteitsstudenten. Deze subsidies financieren onderzoek en innovatie die bedrijven van elke omvang helpen om een impact te maken.

Innovatie-uitdaging: incubatie en bevordering van innovatieve en praktische oplossingen om MSD's aan te pakken door middel van wedstrijden op het gebied van innovatie-uitdagingen. Deze wedstrijden brengen experts samen om samen te werken, te itereren en technieken en ideeën te delen.

Oproep tot actie van de branche – The MSD Pledge: Amazon en het NSC delen oplossingen die tijdens het partnerschap zijn ontdekt om verandering te inspireren door de oprichting van The MSD Pledge en een oproep aan andere bedrijven om ook mee te werken aan:

Het volgen van proactieve indicatoren van verwondingen om te zorgen voor een goede risicobeperking en implementeren van preventiestrategieën op basis van gegevens.

Het implementeren van een MSD-preventieprogramma dat onder meer bestaat uit het voorlichten van werknemers en werkgevers over letselpreventie.

Innovatieve oplossingen om MSD's te voorkomen omarmen en stimuleren, en beste praktijken delen met andere organisaties over de hele wereld.

Het partnerschap gaat in juni van start tijdens de Nationale Veiligheidsmaand en richt zich in het eerste jaar op het lanceren van de adviesraad, het identificeren van onderzoekspartners, het analyseren van bestaande gegevens en het ontwikkelen van de subsidie- en innovatie-uitdagingsprogramma's.

“Niets is belangrijker dan de veiligheid van onze werknemers en deze samenwerking stelt ons in staat om ons verder te verdiepen in de beste manier om MSD's te verminderen”, zei Heather MacDougall, Amazon's vice-president van wereldwijde gezondheid en veiligheid op de werkplek. “Het National Safety Council heeft een lange geschiedenis in het bevorderen van veilige praktijken op de werkplek. We kijken ernaar uit om met hen samen te werken, evenals met vele andere bedrijven, experts en studenten over de hele wereld om te innoveren en dit belangrijke probleem op te lossen.”

De samenwerking met het NSC is een volgende stap in de langetermijnmissie van Amazon om de veiligste werkplek op aarde te zijn, inclusief een investering van meer dan $ 300 miljoen in veiligheidsprojecten in 2021 en een doel om het aantal geregistreerde incidenten tegen 2025 met 50% te verlagen. Amazon werkt elke dag nauw samen met gezondheids- en veiligheidsexperts, voert duizenden veiligheidsinspecties uit in elk gebouw en vraagt actief om feedback van werknemers over hoe ze hun welzijn op het werk kunnen verbeteren. Om een kijkje te nemen op de werkplek van Amazon en meer te weten te komen over het team en de technologie, kunt u zich aanmelden voor een rondleiding door het fulfilmentcentrum op www.amazon.com/FCtours.

Het National Safety Council is de grootste non-profit veiligheidsbehartiger van Amerika, en dat al meer dan 100 jaar. Als een op missie gebaseerde organisatie werkt het aan het elimineren van de belangrijkste oorzaken van vermijdbaar overlijden en letsel. Het richt het zijn inspanningen op de werkplek, de weg en beperkingen. Het creëert een veiligheidscultuur om mensen veiliger te houden, niet alleen op het werk, maar ook daarbuiten.

