Nexo Contrata Empresa Líder de Contabilidade Armanino para Fornecer Certificado em Tempo Real sobre Participações de Ativos Digitais

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Nexo, a principal instituição regulamentada para ativos digitais, contratou a Armanino LLP, uma das maiores empresas de contabilidade dos EUA e líder mundial em soluções de ativos digitais, para fornecer certificados em tempo real sobre as participações de custódia da empresa.

Mediante a plataforma de certificados TrustExplorer da Armanino, a Nexo irá oferecer aos investidores, clientes e reguladores o mais alto nível de confiança disponível no mercado através do acesso ininterrupto a relatórios de certificados padrão do setor e um instantâneo dos ativos e passivos totais da Nexo, atualizados diariamente.

Os procedimentos de certificação realizados estão conforme as normas estabelecidas pelo Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados, com os resultados a serem comunicados oportunamente nos canais da Nexo. Todas as informações expressas em dólares norte-americanos, incluindo um painel aberto de ativos e passivos, relatórios sob demanda e outras informações estarão acessíveis ao público uma vez que o compromisso de certificação esteja concluído.

"Como um espaço autorregulado significa mais, não menos transparência, oferecer informações precisas sobre as reservas públicas é um requisito absoluto para empresas cripto-nativas. Estamos satisfeitos por ter aberto nossos livros para permitir que a Armanino, uma empresa de contabilidade especialista com uma impressionante prática de ativos digitais, verifique se os ativos de nossa empresa excedem os passivos a qualquer momento e demonstre o quão sério tratamos os compromissos da Nexo com nossos clientes", comentou Antoni Trenchev, Cofundador e Sócio-Gerente da Nexo.

"Estamos muito satisfeitos por trabalhar em estreita cooperação com a equipe da Nexo para continuar seu forte compromisso de oferecer o produto de criptografia de empréstimo mais confiável a clientes em todo o mundo", disse Noah Buxton, Líder de Prática de Ativos Digitais da Armanino. "O etos da equipe da Nexo nos impressionou desde o primeiro dia, e continuamos alinhados em nossa crença de que os ativos criptográficos permitam mais confiança e transparência aos clientes e mercados do que os produtos financeiros tradicionais. Inovação e autorregulamentação são o caminho a trilhar."

Garantir um alto nível de responsabilidade pública é um passo decisivo para obter o potencial de capacidade auditoria do espaço de ativos digitais. É por isto que a Nexo assumiu uma iniciativa de transparência e governança durante todo o ano, incluindo sessões mensais de perguntas sobre qualquer assunto, uma proposta de governança e uma Página Pública de Licenças e Registros.

Enquanto os reguladores acomodam o ecossistema de criptomoedas dentro das estruturas legais existentes, a Nexo se orgulha de liderar o caminho - não apenas atendendo aos mais altos padrões industriais, mas excedendo os mesmos para definir um nível mais alto para todo o espaço.

Sobre a Nexo

A Nexo é a principal instituição mundial em ativos digitais regulamentados. A missão da empresa é maximizar o valor e o uso das criptomoedas, ao oferecer Instant Crypto Credit Lines™ com redução de impostos, um conjunto 'Earn on Crypto & Fiat' de alto rendimento, um serviço de câmbio instantâneo e recursos sofisticados de negociação e OTC, enquanto oferece os melhores seguros de custódia de alto nível e segurança de grau militar da carteira Nexo. A Nexo processou mais de US$ 30 bilhões para mais de 1.500.000 usuários em mais de 200 jurisdições.

Site oficial: https://nexo.io

Sobre a Armanino LLP

Armanino LLP (www.armaninollp.com) é uma das 25 maiores empresas independentes de contabilidade e consultoria de negócios do país. A Armanino oferece um conjunto integrado de soluções de auditoria, impostos, gestão de negócios, consultoria e tecnologia a empresas nos EUA e em todo o mundo. A empresa ajuda clientes a se adaptar e mudar em todas as etapas de negócios, desde o início, passando pelo rápido crescimento, até a venda de uma empresa. A Armanino enfatiza a tecnologia inteligente, liderando uma revolução na nuvem de ferramentas financeiras, operacionais, de vendas e conformidade, que vêm transformando o modo como as empresas fazem negócios. A empresa estende seus serviços internacionais a mais de 100 países mediante sua associação na Moore Global, uma das principais organizações de contabilidade e consultoria do mundo. Além de suas práticas centrais de consultoria e contabilidade, a Armanino opera sua divisão, AMF Media Group (www.amfmediagroup.com), uma agência de serviços de mídia e comunicação. Sua afiliada, Intersect Capital (www.intersectcapitalllc.com) é uma empresa independente de planejamento financeiro, gestão de patrimônio e estilo de vida.

Mais informação sobre o Certificado em Tempo Real:

https://www.armaninollp.com/software/trustexplorer/real-time-attest/

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.