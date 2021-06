Nexo charge le prestigieux cabinet de comptabilité Armanino de fournir une attestation en temps réel de ses avoirs en actifs numériques

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Nexo, la première institution financière réglementée d’actifs numériques, a chargé Armanino LLP, l’un des plus grands cabinets comptables des États-Unis et également leader mondial des solutions d’actifs numériques, de fournir des attestations en temps réel pour les actifs dont Nexo a la garde.

En utilisant la plateforme d’attestation TrustExplorer d’Armanino, Nexo offrira le plus haut niveau de confiance disponible sur le marché aux investisseurs, aux clients et aux régulateurs qui auront en permanence accès à des rapports d’attestation conformes aux normes du secteur et à un aperçu du total des actifs et des passifs de Nexo, actualisés chaque jour.

Les procédures d’attestation sont effectuées conformément aux normes établies par l’American Institute of Certified Public Accountants, et les résultats doivent être publiés en temps voulu par les canaux de Nexo. Des informations exhaustives exprimées en dollars américains, notamment un tableau de bord ouvert des actifs et des passifs, des rapports à la demande et d’autres informations seront accessibles au public une fois la mission d’attestation achevée.

«Parce qu’un espace autorégulé signifie plus, et non moins, de transparence, il est absolument nécessaire que les entreprises crypto-natives publient des informations précises sur leurs réserves. Nous sommes heureux d’avoir ouvert nos livres comptables à Armanino, un cabinet comptable expert possédant une expérience impressionnante des actifs numériques, pour lui permettre de vérifier que les actifs de notre Société sont en permanence supérieurs aux passifs et de démontrer le sérieux avec lequel Nexo respecte ses engagements à l’égard de ses clients», a déclaré Antoni Trenchev, cofondateur et associé directeur de Nexo.

«Nous sommes ravis de travailler en étroite collaboration avec l’équipe de Nexo pour aider la Société à respecter son engagement déterminé à offrir à ses clients du monde entier le plus fiable des produits de prêt cryptographique, a déclaré Noah Buxton, responsable de l’unité actifs numériques chez Armanino. L’éthique de l’équipe de Nexo nous a immédiatement impressionnés et nous persistons dans notre conviction que les actifs cryptographiques offrent aux clients et aux marchés plus de confiance et de transparence que les produits financiers traditionnels. Innovation et autorégulation, c’est la voie à suivre.»

Pour que l’espace des actifs numériques devienne réellement vérifiable, la première étape indispensable consiste à garantir un haut niveau de responsabilité publique. C’est pourquoi Nexo a lancé cette initiative annuelle de transparence et de gouvernance qui comprend des sessions mensuelles de questions-réponses, une proposition de gouvernance et une page publique Licences et enregistrements.

Tandis que les régulateurs essaient d’inscrire l’écosystème de la cryptomonnaie dans les cadres juridiques existants, Nexo est fier d’ouvrir la voie, non seulement pour satisfaire aux normes les plus élevées du secteur, mais pour aller au-delà en plaçant la barre plus haut pour l’ensemble de l’écosystème.

À propos de Nexo

Nexo est la première institution financière réglementée au monde d’actifs numériques. La Société a pour mission de maximiser la valeur et l’utilité des cryptomonnaies en proposant Instant Crypto Credit Lines™ (lignes de crédit cryptographiques instantanées, fiscalement avantageuses), des produits à haut rendement tels que Earn Interest, Send & Pay, la suite à haut rendement Earn on Crypto & Fiat, un service d’échanges instantané et des capacités sophistiquées de trading et d’opérations de gré à gré. Nexo fournit également une assurance de garde de cryptos de premier plan et garantit une sécurité à toute épreuve pour le wallet Nexo. Nexo a traité plus de 30 milliards de dollars pour environ 1.5 million d’utilisateurs dans plus de 200 juridictions.

Site web officiel: https://nexo.io

À propos d’Armanino LLP

Armanino LLP (www.armaninollp.com) est l’un des 25 plus grands cabinets indépendants de comptabilité et de conseil aux entreprises du pays. Armanino fournit un ensemble intégré de solutions d’audit, de fiscalité, de gestion d’entreprise, de conseils et de technologie aux entreprises aux États-Unis et dans le monde. La Société aide ses clients à s’adapter et à évoluer au fur et à mesure du développement de l’entreprise: démarrage des activités, croissance rapide et vente d’une société. Armanino met l’accent sur les technologies intelligentes et utilise des outils nuagiques financiers, opérationnels, de vente et de conformité révolutionnaires qui transforment la manière dont les entreprises font des affaires. Armanico propose ses services dans une centaine de pays via son adhésion à Moore Global, l’une des principales organisations associatives mondiales de comptabilité et de conseil. Outre ses activités essentielles de conseil et de comptabilité , Armanino exploite sa division AMF Media Group (www.amfmediagroup.com), une agence de médias et de services de communications. Sa filiale, Intersect Capital (www.intersectcapitalllc.com) est une société indépendante de planification financière, de gestion de fortune et de services de gestion personnelle.

Pour plus d’informations sur l’attestation en temps réel, visitez le site:

https://www.armaninollp.com/software/trustexplorer/real-time-attest/

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.