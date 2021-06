Amazon e Conselho Nacional de Segurança criam parceria inédita para solucionar as lesões de trabalho mais comuns nos EUA

SEATTLE e CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--A Amazon (NASDAQ AMZN) e o Conselho Nacional de Segurança (National Safety Council, NSC) dos Estados Unidos anunciaram hoje uma parceria de cinco anos para criar novas formas de prevenir as lesões mais comuns nos locais de trabalho do país, os distúrbios musculoesqueléticos (DME). A Amazon e o NSC trabalham juntos há meses nessa colaboração inédita.

“Com esta parceria, poderemos solucionar problemas que as pessoas enfrentam todos os dias para que possam viver plenamente”, afirmou Lorraine Martin, presidente e diretora executiva do Conselho Nacional de Segurança. “Ir ao trabalho deve ser uma experiência positiva, gratificante e segura. Somos gratos pelo apoio generoso da Amazon para ajudar empresas do mundo todo a solucionar esse importante problema enquanto promovemos nossa missão sem fins lucrativos de manter os funcionários seguros no local de trabalho”.

“Como integrante da equipe de segurança no local de trabalho da Amazon, minha meta é fazer tudo o que eu puder para manter meus colegas saudáveis em suas atividades na empresa para que possam voltar para suas casas, famílias e amigos em segurança”, explicou Chelsea Weimer, funcionária horista do centro de logística da Amazon em Baltimore, estado norte-americano de Maryland. “A Amazon possui um elevado padrão de segurança, e esta parceria é mais uma prova disso. Mal posso esperar para ver o trabalho realizado para ajudar a reduzir os casos de DME”.

A parceria buscará prevenir a incidência de DME nos mais diversos setores envolvendo importantes partes interessadas, realizando pesquisa, criando novas tecnologias e processos, e dimensionando os resultados. A colaboração foi possível graças à contribuição de US$ 12 milhões feita pela Amazon, a maior contribuição corporativa de toda a história do NSC, e abrangerá cinco componentes principais:

Conselho consultivo: estabelecer um conselho consultivo internacional para reunir especialistas em segurança, empresas e pesquisadores dos setores público e privado. O conselho consultivo trabalhará de modo conjunto para analisar as abordagens mais promissoras direcionadas a evitar DME, moldar o desenvolvimento de componentes de parcerias e envolver partes externas na prevenção de DME.

Pesquisa pioneira: realizar pesquisa que utilize ferramentas de inteligência artificial, processamento de linguagem natural e aprendizado de máquina de última geração para analisar inovações e tendências atuais e futuras relacionadas a DME. A pesquisa será disponibilizada a todos os setores para que analisem e obtenham percepções.

Subsídios para pequenas empresas e universidades: conceder subsídios para pequenas empresas, universidades e estudantes universitários. Esses subsídios financiarão pesquisas e inovações que ajudem empresas de todos os portes a gerar impactos positivos.

Desafio de inovação: incubar e fomentar soluções inovadoras e práticas para lidar com DME por meio de competições do Innovation Challenge. Essas competições reunirão especialistas para que colaborem, repliquem e compartilhem técnicas e ideias.

Convocação à ação do setor – o Compromisso DME: a Amazon e o NSC divulgarão as soluções descobertas ao longo de toda a parceria para inspirar mudanças com a criação do Compromisso DME (The MSD Pledge) e uma convocação para que outras empresas se unam ao esforço com o objetivo de:

monitorar indicadores proativos de lesões para assegurar a devida mitigação de riscos e implementar estratégias de prevenção fundamentadas em dados;

implementar um programa de prevenção a DME que inclua instruir funcionários e empregadores sobre como evitar lesões; e

incorporar e promover avanços em soluções inovadoras para prevenir a incidência de DME e compartilhar as melhores práticas com outras organizações do mundo todo.

A parceria será iniciada em junho durante o Mês de Segurança Nacional e, em seu primeiro ano, se dedicará a lançar o conselho consultivo, identificar parceiros de pesquisa, analisar dados existentes e desenvolver o subsídio e programas do Desafio de Inovação.

“Nada é mais importante que a segurança de nossos funcionários, e essa parceria permitirá que nos aprofundemos na melhor forma de reduzir casos de DME”, declarou Heather MacDougall, vice-presidente de saúde e segurança nos locais de trabalho mundiais da Amazon. “O Conselho Nacional de Segurança possui uma longa trajetória na promoção de práticas seguras no local de trabalho, e mal podemos esperar para trabalhar com eles e também muitas outras empresas, especialistas e estudantes do mundo inteiro para inovar e solucionar esse importante problema”.

A colaboração com o NSC é outro passo da missão de longo prazo da Amazon para ser o local de trabalho mais seguro da Terra, o que envolve um investimento de mais de US$ 300 milhões em projetos de segurança em 2021 e a meta de reduzir em 50% sua taxa de incidentes registráveis até 2025. Todos os dias, a Amazon trabalha com especialistas de saúde e segurança, realiza milhares de inspeções de segurança dentro de cada um de seus edifícios e busca ativamente a opinião e a contribuição dos funcionários sobre como melhorar o bem-estar deles no trabalho. Para conhecer o local de trabalho da Amazon por dentro e saber mais sobre sua equipe e tecnologia, inscreva-se para um tour em um centro de abastecimento no endereço www.amazon.com/FCtours.

O Conselho Nacional de Segurança é há mais de 100 anos o maior defensor sem fins lucrativos da segurança nos Estados Unidos. Como uma organização criada para cumprir uma missão, ela atua para eliminar as principais causas de mortes e lesões evitáveis, concentrando seus esforços no local de trabalho, vias de tráfego e incapacidade. Ela cria uma cultura de segurança para manter as pessoas mais seguras não só no trabalho, mas nas mais diversas esferas da vida.

Acesse www.amazon.com/employee-safety para saber mais sobre a segurança dos funcionários na Amazon.

Para mais informações sobre a parceria, acesse www.nsc.org/amazonpartnership.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.