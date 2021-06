Western Union acelera movimento de dinheiro digital para redes postais em todo o mundo

DENVER e SYDNEY--(BUSINESS WIRE)--A Western Union (NYSE: WU), líder global em pagamentos e movimentação de dinheiro em moeda estrangeira, continua a fazer avanços significativos na expansão de sua plataforma digital para fornecer serviços aprimorados para clientes globais, permitindo que redes postais nacionais em todo o mundo ofereçam serviços internacionais de transferência de dinheiro digital.

A Australia Post se tornou a quinta organização postal nacional globalmente a alavancar os recursos de transferência digital de dinheiro da Western Union, inovando para atender às necessidades de novos e existentes clientes para transferências globais de dinheiro. Quatro outras instituições postais nacionais já oferecem os serviços de transferência digital de dinheiro da Western Union, incluindo o La Banque Postal da França, Postepay da Itália, Russian Post Bank da Rússia e o Post Office Ltd do Reino Unido.

A Australia Post expandiu seus serviços internacionais com o lançamento das transferências digitais de dinheiro da Western Union, permitindo que os clientes enviem dinheiro em todo o mundo 24 horas por dia, 7 dias por semana, usando os principais recursos de transferência de dinheiro internacional da Western Union via auspost.com.au. A expansão digital se baseia em um relacionamento de 17 anos com a Western Union, que começou com a introdução de serviços de varejo em 2004.

As parcerias da Western Union com organizações postais nacionais em todo o mundo permitem que milhões de clientes enviem dinheiro de forma conveniente em todo o mundo. Os clientes podem escolher que seus fundos sejam pagos em bilhões de contas bancárias e milhões de carteiras móveis em aproximadamente 120 países, ou mais de meio milhão de localizações de agentes em mais de 200 países e territórios. Essa integração dos recursos da Western Union, incluindo recursos de liquidação global, rede financeira, conformidade e sistemas de tecnologia, forneceu acesso a milhões de clientes da rede postal para enviar transferências de dinheiro internacionais de forma rápida, conveniente e confiável.

Ao longo de décadas, a Western Union construiu colaborações estratégicas com entidades postais em 79 países. Esses relacionamentos nos permitiram trabalhar juntos e desenvolver maneiras inovadoras de digitalizar a experiência para clientes conjuntos.

“Estamos focados em aprimorar continuamente nossa plataforma e expandir nosso alcance para melhor conectar pessoas, negócios e comunidades em todo o mundo. Nossas parcerias crescentes com redes postais nacionais são parte desse compromisso, e temos o prazer de vincular nossos principais recursos digitais internacionais para trazer conectividade mundial real com alguns toques para os clientes globais de nossos parceiros da rede postal”, disse Jean Claude Farah, presidente da Western Union Global Network. “Com a expansão de nosso relacionamento com a Australia Post, estamos dando continuidade ao nosso recente ímpeto, capacitando os varejistas a alcançar o sucesso no espaço digital e desbloquear novas oportunidades de crescimento para que, juntos, possamos atuar como uma força econômica para nossos clientes globais”.

Farah adicionou: “A Western Union tem um ponto de vista distinto sobre as diversas necessidades de movimentação de dinheiro de nossos clientes globais em diferentes continentes e ecossistemas econômicos, financeiros e tecnológicos. Nossa plataforma global transcende essas complexidades, tornando possível enviar fundos de forma fácil e rápida entre fronteiras e moedas com apenas alguns cliques”.

A estratégia da Western Union de abrir sua plataforma e rede financeira mundial para atender empresas terceirizadas e a estabeleceu como uma parceira exclusiva para movimentação de dinheiro global, permitindo que organizações de telecomunicações, tecnologia, serviços financeiros e outros setores enriqueçam os serviços para seus clientes.

A Western Union Company (NYSE: WU) é líder global em movimentação internacional de fundos em múltiplas moedas. A plataforma da Western Union oferece fluxos internacionais contínuos, e sua importante rede financeira global conecta mais de 200 países e territórios e mais de 130 moedas. Conectamos empresas, instituições financeiras, governos e consumidores por meio de uma das redes mais amplas do mundo, alcançando bilhões de contas bancárias, milhões de carteiras digitais e cartões, e mais de meio milhão de lojas de varejo. A Western Union conecta o mundo para trazer ao alcance possibilidades ilimitadas. Para obter mais informações, acesse www.westernunion.com.

