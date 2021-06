Sherweb fait équipe avec LogMeIn et ajoute LastPass à sa place de marché cloud grandissante

MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--Sherweb, chef de file primé dans le domaine des places de marché cloud, a aujourd’hui annoncé un partenariat avec LogMeIn dans le but d’offrir à ses partenaires LastPass, une solution de premier plan en matière de gestion des mots de passe.

LastPass est une solution tout-en-un proposant l’authentification unique et multifacteur afin d’offrir aux fournisseurs de services gérés la visibilité et la maîtrise de chaque point d’accès des entreprises de leurs clients. Cela permet aux utilisateurs finaux de générer, de sécuriser et de partager aisément des mots de passe sans compromettre l’accès aux données sensibles de leur entreprise, en plus de fournir des contrôles et des informations de qualité aux administrateurs.

« Nous sommes très enthousiastes d’annoncer que nous joignons nos forces à celles de LogMeIn. Ensemble, nous dotons nos partenaires d’une solution très pratique, qui sera pour eux très facile à revendre », indique Jason Brown, vice-président aux produits de Sherweb. « LastPass simplifie la gestion des mots de passe et regorge de fonctionnalités incroyables qui rehaussent la sécurité, comme l’authentification unique et multifacteur, ce qui en fait une solution idéale pour les télétravailleurs d’aujourd’hui. »

Services de sécurité renforcés

La dernière addition à la place de marché cloud grandissante de Sherweb signifie que ses partenaires pourront solidifier leurs services de sécurité, gérer les identités des utilisateurs et offrir une surveillance du Web caché en tout temps, sans avoir besoin de formation supplémentaire.

« Étant donné que 80 % des brèches sont liées à des mots de passe faibles ou volés et que 28 % de celles-ci touchent les petites entreprises, il est impératif pour les organisations de toutes tailles d’assurer le contrôle de la sécurité des mots de passe de leurs employés », précise Harvey Grasty, vice‑président au développement des affaires de LogMeIn. « Grâce à ce partenariat, les fournisseurs de services gérés pourront réduire au minimum les risques de leurs clients de subir une brèche de données, en plus d’améliorer leur posture de sécurité globale à l’aide d’un gestionnaire de mots de passe sans égal dans l’industrie. Les partenaires de Sherweb peuvent maintenant mettre en place la solution LastPass au sein des entreprises de leurs clients ainsi qu’en assurer la gestion et le déploiement à partir d’un même tableau de bord. »

À propos de Sherweb

Gardez les choses simples avec un seul fournisseur de solutions cloud. Plus de 6 500 partenaires et 80 000 entreprises autour du globe développent leurs activités à l’aide des services à valeur ajoutée de Sherweb. Nous soutenons nos partenaires indirects avec une expertise en stratégie d’affaires, en services cloud, en gestion d’entreprise et en mise en marché. Suivez Sherweb sur LinkedIn, Twitter et Facebook.

À propos de LogMeIn

Les produits de référence de LogMeIn, comme GoTo, LastPass, Rescue et Central, entre autres, libèrent le potentiel de la main d'œuvre moderne en permettant à des millions de personnes et d’entreprises du monde entier de donner le meilleur d’elles-mêmes de façon simple et sécuritaire – sur tout appareil, à toute heure et en tout lieu. Société pionnière des technologies de télétravail et force motrice de la nouvelle ère du travail de n’importe où, LogMeIn est devenue l’une des plus grandes entreprises de logiciel en tant que service dans le monde, avec des dizaines de millions d’utilisateurs actifs, plus de 3 500 employés, des revenus annuels de plus de 1,3 G$ et environ 2 millions de clients pour qui ses logiciels font partie intégrante de leur quotidien. Basée à Boston, au Massachusetts, la société compte d’autres bureaux en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, en Asie et en Australie, sans compter les milliers de bureaux à domicile tout autour du globe.