IDEMIA assina com Storstockholms Lokaltrafik "SL" para lançar o primeiro cartão EMV de transporte público do mundo da White Label

COURBEVOIE, França--(BUSINESS WIRE)--O desenvolvimento global de cartões de pagamento de próxima geração é atualmente alimentado por dois fatores principais, a saber, o início da interoperabilidade EMV e a conformidade de segurança e aceitação em massa de pagamentos sem contato. Graças à sua incomparável experiência em segurança incorporada, a IDEMIA foi capaz de definir os padrões de segurança para a SL e desenvolver o primeiro cartão EMV de transporte público do mundo da White Label.

Este sistema de alta tecnologia desenvolvido em conjunto é baseado em EMV da White Label, um padrão aberto de pagamento sem contato promovido pela White Label Alliance, que permite soluções de pagamento sem contato prontas para implantar. Construído com o padrão EMV, facilita a migração para a tecnologia sem contato e a interoperabilidade na maioria dos provedores de sistema.

A solução da IDEMIA traz segurança e conveniência, os passageiros vão ganhar com uma experiência de viagem aprimorada enquanto passam por portões apenas com o novo cartão SL fornecido pela IDEMIA. O cartão aproveita a infraestrutura existente do SL que atende para pagamentos de ciclo aberto EMV. Os primeiros novos cartões EMV White Label serão lançados após o verão.

"Estamos imensamente orgulhosos de ser o primeiro fornecedor de cartão EMV da White Label para transporte público na Suécia. Não temos dúvidas de que nossos novos cartões tornarão a vida mais fácil para todos, tanto para os passageiros quanto para as autoridades de transporte." disse Amanda Gourbault, vice-presidente das instituições financeiras da IDEMIA.

