LA BAIE D’HUDSON REND HOMMAGE À LA FIERTÉ LGBTQ2IA+ EN S’ENGAGEANT AUPRÈS DE RAINBOW RAILROAD

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Dans le cadre du mois de la Fierté, La Baie d’Hudson a annoncé aujourd’hui un partenariat avec Rainbow Railroad qui devrait avoir une forte résonance dans les réseaux sociaux de La Baie d’Hudson. Le partenariat comprend également du financement, soit un don de 25 000 $ ainsi que 10 000 $ provenant du produit net d’un cadeau avec achat de produits de beauté à La Baie d’Hudson, pour soutenir les programmes d’aide de Rainbow Railroad, qui offrent notamment un refuge sécuritaire, un service de première intervention en cas d’escalade de violence à l’échelle internationale et des ressources pour orienter les membres de la communauté LGBTQ2IA+ vers des services de santé et de santé mentale dans leur pays.

« À La Baie d’Hudson, nous célébrons le mois de la Fierté et nous reconnaissons que nous avons tous un rôle à jouer pour mettre fin à la discrimination et à la haine. Ensemble, nous pouvons défendre la tolérance et contribuer au changement, autant ce mois-ci que tout au long de l’année », dit Iain Nairn, président et chef de la direction de La Baie d’Hudson.

« Rainbow Railroad est un organisme communautaire international à but non lucratif fondé au Canada qui vise à assurer la sécurité de base aux personnes LGBTQI+ qui sont victimes de violence et de persécution partout dans le monde », explique Dane Bland, directeur principal de la philanthropie de Rainbow Railroad. « Grâce au soutien de La Baie d’Hudson, nous pourrons aider davantage de gens à retrouver la sécurité, tout en continuant à militer pour que plus personne n’ait à s’exiler en raison de son orientation ou de son identité. »

Dans le cadre de son partenariat avec Rainbow Railroad, La Baie d’Hudson collabore avec sept créateurs canadiens pour la réalisation d’un journal photo montrant ce que la Fierté représente pour eux, tout en attirant l’attention sur leur entreprise queer locale préférée en juin et en juillet. Cette campagne a démarré avec la renommée drag queen canadienne Priyanka, qui a partagé son expérience ici. D’autres créateurs dévoileront également leur vécu d’un océan à l’autre, soit d’Halifax, de Montréal, d’Edmonton, de Calgary et de Vancouver.

De plus, La Baie d’Hudson a lancé une collection multimarque de marchandise de la Fierté offerte à labaie.com. L’assortiment met en vedette des marques telles que Levi’s, Adidas et M.A.C, qui contribuent activement à des organismes LGBTQ2IA+ afin de favoriser l’équité.

À PROPOS DE LA BAIE D’HUDSON

La Baie d’Hudson est un détaillant axé sur l’ère numérique et sur des objectifs définis qui aide les Canadiens à profiter pleinement de leur style de vie. L’une des marques les plus emblématiques du pays, La Baie d’Hudson exploite 87 magasins à assortiment complet et labaie.com, qui comprend le Marché, la cinquième plus grande entreprise de commerce en ligne au Canada. La Baie d’Hudson s’est bâti une réputation de qualité et de style grâce à un assortiment incomparable comprenant des articles mode, des articles griffés, des articles pour la maison, des produits de beauté, des concepts de restauration et bien plus. Le programme Primes La Baie d’Hudson occupe le deuxième rang du classement des programmes de fidélisation des grands magasins au Canada.

La Baie d’Hudson fait partie du portefeuille de marques de HBC. Constituée en 1670, HBC est la plus ancienne société commerciale en Amérique du Nord. Les rayures emblématiques sont une marque déposée de HBC.