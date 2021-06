Schlumberger New Energy e Panasonic Energy of North America annunciano una collaborazione strategica incentrata sul processo di produzione di litio per batterie

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Schlumberger New Energy e Panasonic Energy of North America, una divisione di Panasonic Corporation of North America, hanno annunciato quest’oggi di aver stretto una collaborazione per la convalida e l’ottimizzazione del processo innovativo e sostenibile di estrazione e produzione di litio che verrà usato da Schlumberger New Energy presso il suo stabilimento pilota Neolith Energy nel Nevada.

