Adera, spécialiste de la construction en bois massif, adopte la plate-forme de gestion de la construction Procore

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Procore Technologies, Inc. (NYSE : PCOR), l’un des principaux fournisseurs de logiciels de gestion de la construction, a annoncé aujourd’hui qu’Adera Development Corporation, un pionnier de la construction durable en bois massif, a choisi Procore comme plate-forme de gestion de la construction.

Fondée en 1969 et basée à Vancouver, l’entreprise Adera s’est forgée une réputation dans la charpente en bois pour les constructions résidentielles. SmartWood™, son matériau exclusif, le bois lamellé-croisé (CLT), s'appuie sur des innovations en matière d’énergie, de sécurité et d’efficacité sonore. Adera a utilisé SmartWood™ pour des projets récents, notamment Crest, un projet résidentiel de 179 appartements dans le Nord de Vancouver.

Adera avait besoin d’une solution de gestion de projet capable de suivre le projet complexe Crest et de partager des informations en temps opportun avec les parties prenantes internes et externes, en particulier ses partenaires sous-traitants. Une fois le projet Crest achevé, Adera a estimé que l’utilisation de Procore a permis d’améliorer l’efficacité du processus de charpente de 30 %. De plus, Adera a estimé avoir économisé environ 1 500 $ par appartement en utilisant Procore lorsque Crest a été comparé à d’autres projets antérieurs. Tenir responsables les partenaires commerciaux en ce qui concerne les défauts a permis de réaliser des économies.

L’entreprise a géré avec succès la construction du projet avec Procore, y compris la planification des gens de métier, la surveillance de la sécurité et la gestion des demandes d’informations. Elle a également pu tirer parti de la plate-forme pour montrer aux partenaires gouvernementaux le respect des normes professionnelles les plus strictes dans sa gestion de projet Avec Procore, l’équipe Adera soutient son développement avec une plus grande transparence et plus de données que d’ordinaire.

« La réactivité est l’une de nos valeurs fondamentales. Elle définit le travail d’Adera depuis les 50 dernières années et fera partie de notre héritage pendant les 50 », a déclaré Rocky Sethi, chef des opérations, Adera. « En tant qu’entreprise, nous sommes fiers de penser au long terme pour chaque projet que nous entreprenons. Notre partenariat avec Procore était donc une étape naturelle logique qui nous permet de travailler plus efficacement. Nous sommes tous les deux à l’avant-garde dans nos domaines respectifs, et c’est pourquoi nous travaillons ensemble. »

« Adera est une entreprise tournée vers l’avenir et dont les projets ont permis d’offrir des logements magnifiques en Colombie-Britannique », a déclaré Jas Saraw, vice-président, Canada, Procore. « Elle montre l’exemple pour construire l’avenir et rendre le secteur de la construction plus efficace et durable. Nous sommes honorés d’aider Adera à atteindre ses objectifs. »

Adera prévoit de déployer les outils financiers de Procore à l’avenir et d’intégrer davantage la plate-forme dans la façon dont elle gère ses projets. Pour en savoir plus sur la façon dont Adera utilise Procore pour gérer la construction complexe du projet Crest, rendez-vous sur : https://www.procore.org/en-ca/casestudies/adera.

À propos d’Adera Development Corporation

En tant que l’une des principales organisations immobilières multidisciplinaires de la Colombie-Britannique avec plus de 50 ans d’expérience, Adera Development a construit un portefeuille de classe mondiale qui comprend plus de 10 000 maisons, maisons en rangée, copropriétés et plus de 4 millions de pieds carrés d'espace commercial. La volonté d’Adera d’offrir une valeur ultime grâce à son engagement envers les communautés qu’elle construit, ses clients, l’environnement, ses normes de bien-être et sa poursuite de l’innovation dynamique dans ses développements, la positionne fortement en tant que chef de file mondial de la construction en bois massif.

À propos de Procore

Procore est l’un des principaux fournisseurs de logiciels de gestion de la construction. Plus d’un million de projets et plus de 1 000 milliards de dollars de volume de construction ont été exécutés sur la plate-forme de Procore. La plate-forme de Procore relie les principales parties prenantes du projet aux solutions que Procore a conçues spécifiquement pour le secteur de la construction, pour le propriétaire, l’entrepreneur général et l’entrepreneur spécialisé. Le marketplace de Procore propose une multitude de solutions partenaires qui s’intègrent parfaitement à la plate-forme de Procore, offrant aux professionnels de la construction la liberté de se connecter à ce qui leur convient le mieux. Basée à Carpinteria, en Californie, Procore possède des bureaux au Canada et partout dans le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Procore.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

PROCORE-IR