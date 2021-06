DENVER & SYDNEY--(BUSINESS WIRE)--Western Union (NYSE: WU), een wereldleider op het gebied van grensoverschrijdend geldverkeer en betalingen in verschillende valuta, blijft aanzienlijke vooruitgang boeken bij het uitbreiden van zijn digitale platform om verbeterde diensten aan wereldwijde klanten te bieden door nationale postnetwerken over de hele wereld in staat te stellen internationale digitale geldtransferdiensten aan te bieden.

Australia Post is de vijfde nationale postorganisatie wereldwijd geworden die gebruikmaakt van de digitale geldoverdrachtmogelijkheden van Western Union, door te innoveren om te voldoen aan de behoeften van bestaande en nieuwe klanten aan wereldwijde geldoverdrachten. Vier andere nationale postinstellingen bieden al digitale geldovermakingsdiensten van Western Union aan, waaronder het Franse La Banque Postal, het Italiaanse Postepay, de Russische Russian Postbank en het Britse Post Office Ltd.

