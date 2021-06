HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Schlumberger New Energy en Panasonic Energy of North America, een divisie van Panasonic Corporation of North America, hebben vandaag aangekondigd dat ze een samenwerkingsovereenkomst zijn aangegaan voor de validatie en optimalisatie van de innovatieve en duurzame lithiumwinning en -productie proces dat door Schlumberger New Energy zal worden gebruikt in zijn Neolith Energy-proeffabriek in Nevada. Deze samenwerking maakt de weg vrij voor verbeterde lithiumproductieoplossingen die zullen helpen om te voldoen aan de verwachte stijging van de vraag naar lithium naarmate de markt voor elektrische voertuigen (EV) wereldwijd een vlucht neemt.

