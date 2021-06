COURBEVOIE, Frankrijk--(BUSINESS WIRE)--De wereldwijde ontwikkeling van betaalkaarten van de volgende generatie wordt momenteel gevoed door twee belangrijke factoren, namelijk het inluiden van EMV-interoperabiliteit en veiligheidsnaleving en de massale acceptatie van contactloze betalingen. Dankzij zijn ongeëvenaarde ingebouwde beveiligingsexpertise heeft IDEMIA de beveiligingsnormen voor SL kunnen bepalen en ‘s werelds eerste EMV White Label-kaart voor openbaar vervoer ooit kunnen ontwikkelen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.