Rhinostics innovative dry collection swabs offer comfortable nasal or nasoharyngeal collection, dry shipment, and sample concentration for better assay performance. No viral transport media required. (Photo: Business Wire)

CAMBRIDGE, Mass & MANILA, Filipijnen & LONDON--(BUSINESS WIRE)--Safeguard DNA Diagnostics Inc, SDDI, een van de grootste ketens van laboratoria voor infectieziekten in de Filipijnen, heeft COVID-monsterafname geïntroduceerd met behulp van de Rhinosticsᵗᵐ droge nasale en nasofaryngeale afname swabs. De droge swabs worden geïntroduceerd in haar faciliteiten in Metro Manila, Davao en Negros Occidental. Bovendien zal SDDI optreden als de exclusieve distributeur van Rhinostics in de Filippijnen.

Rhinostics Inc. is een spin-offbedrijf van de Harvard University dat nieuwe materialen en ontwerpen introduceert voor een verbeterde staalafname voor COVID en bredere niet-COVID ademhalingstesten. De Rhinosticsᵗᵐswabs kregen een U.S. Emergency Use Authorization (EUA) voor COVID staalafname. Deze swabs maken een comfortabelere afname, droog transport en transport zonder virale transportmedia mogelijk

