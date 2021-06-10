Safeguard DNA Diagnostics推出用於檢測新冠病毒的Rhinostics乾式採集拭子，作為其菲律賓實驗室的主要採集器材

Rhinostics的創新乾式採集拭子提供舒適的鼻腔或鼻咽採集、乾式運送和樣本濃縮，以改善檢測效能。無需病毒檢體運送培養基。（照片：美國商業資訊）

Rhinostics的創新乾式採集拭子提供舒適的鼻腔或鼻咽採集、乾式運送和樣本濃縮，以改善檢測效能。無需病毒檢體運送培養基。（照片：美國商業資訊）

麻薩諸塞州劍橋、菲律賓馬尼拉和倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Safeguard DNA Diagnostics Inc. (SDDI)是菲律賓首屈一指的感染性疾病實驗室連鎖機構。公司已使用Rhinosticsᵗᵐ乾式鼻腔和鼻咽採集拭子來進行新冠病毒樣本採集工作。其位於馬尼拉大都會、達沃和西內格羅斯的實驗室正在引進乾式拭子。此外，SDDI將成為Rhinostics在菲律賓的獨家經銷商。

Rhinostics Inc.是從哈佛大學衍生的公司，致力於提供新材料和設計，以改進新冠病毒和更廣泛的非新冠病毒呼吸道檢測的樣本採集。Rhinosticsᵗᵐ拭子獲得美國緊急使用授權(EUA)，用於新冠病毒樣本採集。上述拭子有助於更舒適的採集、乾式運送和轉運，而無需病毒檢體運送培養基。

Safeguard DNA Diagnostics, Inc.共同創辦人、董事Paul Jochico評論道：「我們很高興能為菲律賓提供Rhinostics的創新樣本採集拭子，為我們的民眾提供更舒適的採集以及強大的檢測效能。與VTM和唾液採集器材相比，乾式拭子更堅固，在採集和轉運過程中的污染風險更低。持續進行中的新冠病毒檢測將有助於確保更多人的安全，直到菲律賓能廣泛接種疫苗。」

SDDI 的合資夥伴Safeguard Biosystems Holdings Ltd執行長兼董事長George Aaron指出：「在這場肆虐全球的疫情期間，我們獲得機會改換我們在馬尼拉的分子微生物實驗室的用途，從而讓菲律賓民眾廣為受益。Safeguard一直致力於將用於感染性疾病診斷的創新產品引進SDDI的業務中。」

Rhinostics執行長Cheri Walker表示：「SDDI是最適合在菲律賓實施我們的採集拭子技術的合作夥伴，可將最新的乾式採集、轉運和檢測效能技術帶到菲律賓。SDDI一直是菲律賓診斷領域的創新企業，並不斷地向市場推出最新技術。」

關於Safeguard DNA Diagnostics, Inc

Safeguard DNA Diagnostics Inc. (SDDI)是一家菲律賓合資公司，在Safeguard Biosystems和Paul Jochico的利益之間建立了平等的夥伴關係，旨在提供分子微生物學診斷實驗室服務。公司為菲律賓民眾提供新冠肺炎及其他感染性疾病的快速檢測和識別服務。

關於Safeguard Biosystems

Safeguard Biosystems是國際性分子診斷集團，開發了低成本、高通量的分子診斷技術平臺。該系統能透過DNA直接從血液中快速識別最普遍的細菌和真菌病原體。臨床樣本可以從全血、尿液、腹膜液和拭子等基質中進行檢測。

Safeguard Biosystems是一家英國公司，成立於2006年，總部位於紐澤西州諾斯維爾。Safeguard Biosystems的技術也經過調整，可為乳製品提供創新的病原體解決方案，為因應更大的乳業挑戰提供實用的解決方案，以確保安全的乳製品和健康的牧群。

關於Rhinostics Inc.：

Rhinostics將精選的簡易型解決方案商業化，為實驗室工作流程帶來更好的材料、更高的效率，節省更多的成本。RHINOstic™自動鼻腔拭子提供的功能可將樣本通量提高10倍以上，同時減少實驗室工作流程中的人力和差錯。該拭子整合於蓋中，可從試管上自動移除並使用試管底部的2D條碼快速讀取。該產品可快速產生影響，不僅可提高新冠病毒檢測效率，而且適合使用聚合酶鏈反應(PCR)和下一代定序(NGS)進行更廣泛的呼吸道病毒、細菌和基因檢測。此外，公司還提供標準鼻腔拭子和鼻咽拭子，有助於乾式運輸、樣本濃縮和更好的檢測效能。Rhinostics採集產品系列在FDA註冊為第一級豁免醫療器材，可供購買。欲瞭解更多資訊，請造訪https://www.rhinostics.com。

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