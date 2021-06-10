Safeguard DNA Diagnostics推出用于检测新冠病毒的Rhinostics干式采集拭子，作为其设在菲律宾的各实验室的主要采集器械

Rhinostics的创新干式采集拭子提供舒适的鼻腔或鼻咽采集、干式运送和样品浓缩，以实现更好的检测性能。无需病毒转运介质。（照片：美国商业资讯）

Rhinostics的创新干式采集拭子提供舒适的鼻腔或鼻咽采集、干式运送和样品浓缩，以实现更好的检测性能。无需病毒转运介质。（照片：美国商业资讯）

马萨诸塞州剑桥、菲律宾马尼拉和伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Safeguard DNA Diagnostics Inc. (SDDI)是菲律宾首屈一指的感染性疾病实验室连锁机构。公司已使用Rhinosticsᵗᵐ干式鼻和鼻咽采集拭子来开展新冠病毒样本采集工作。其位于马尼拉大都会、达沃和西内格罗斯的实验室正在引入干式拭子。此外，SDDI将成为Rhinostics在菲律宾的独家经销商。

Rhinostics Inc.是从哈佛大学衍生的一家公司，致力于提供新材料和设计，以改进新冠病毒和更广泛的非新冠病毒呼吸道检测的样本采集。Rhinosticsᵗᵐ拭子获得美国紧急使用授权(EUA)，用于新冠病毒样本采集。上述拭子可以实现更舒适的采集、干式运送和转运，而无需病毒转运介质。

Safeguard DNA Diagnostics, Inc.联合创始人、董事Paul Jochico评论道：“我们很高兴向菲律宾提供Rhinostics的创新样本采集拭子，为我们的民众提供更舒适的采集以及强大的检测性能。与VTM和唾液采集器械相比，干式拭子更坚固，在采集和转运过程中污染风险更低。持续进行中的新冠病毒检测将有助于确保更多人的安全，直到菲律宾能普种疫苗。”

SDDI 的合资伙伴Safeguard Biosystems Holdings Ltd首席执行官兼董事长George Aaron指出：“在这场肆虐全球的疫情期间，我们获得机会改换我们在马尼拉的分子微生物实验室的用途，从而让菲律宾民众广为受益。Safeguard一直致力于将用于感染性疾病诊断的创新产品引入SDDI的业务中。”

Rhinostics首席执行官Cheri Walker表示：“SDDI是最适合在菲律宾实施我们的采集拭子技术的合作伙伴，并将最新的干式采集、转运和检测性能技术带到菲律宾。SDDI一直是菲律宾诊断领域的创新企业，并不断地向市场推出最新技术。”

关于Safeguard DNA Diagnostics, Inc

Safeguard DNA Diagnostics Inc. (SDDI)是一家菲律宾合资公司，在Safeguard Biosystems和Paul Jochico的利益之间建立了平等的伙伴关系，旨在提供分子微生物学诊断实验室服务。公司向菲律宾民众提供新冠肺炎及其他感染性疾病的快速检测和识别服务。

关于Safeguard Biosystems

Safeguard Biosystems是一家国际性分子诊断集团，开发了低成本、高通量的分子诊断技术平台。该系统能通过DNA直接从血液中快速识别最普遍的细菌和真菌病原体。临床样本可以从全血、尿液、腹膜液和拭子等基质中进行检测。

Safeguard Biosystems是一家英国公司，成立于2006年，总部位于新泽西州诺斯维尔。Safeguard Biosystems的技术也经过调整，旨在为乳制品提供创新的病原体解决方案，为应对更大的乳制品行业挑战提供实用的解决方案，以确保安全的乳制品和健康的牧群。

关于Rhinostics Inc.：

Rhinostics将精选的简易型解决方案商业化，为实验室工作流程带来更好的材料、更高的效率，节约更多的成本。RHINOstic™自动鼻拭子提供的功能可将样品通量提高10倍以上，同时减少实验室工作流程中的人力和差错。该拭子整合于盖中，可从试管上自动移除并使用试管底部的二维条码快速读取。该产品可快速产生影响，不仅提高新冠病毒检测效率，而且适合使用聚合酶链反应(PCR)和下一代测序(NGS)进行更广泛的呼吸道病毒、细菌和基因检测。此外，公司还提供标准鼻拭子和鼻咽拭子，可实现干式运输、样品浓缩和更好的检测性能。Rhinostics采集产品系列在FDA注册为I类豁免医疗器械，可供购买。欲了解更多信息，请访问https://www.rhinostics.com。

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