Fluence erweitert seine Präsenz in der aufstrebenden israelischen Cannabisindustrie und unterstützt mehrere Züchter durch die REMY-Partnerschaft

Fluence by OSRAM announced implementations with two major cannabis cultivators in Israel, Springs Valley Cannabis and UNIVO, through Fluence’s ongoing partnership with REMY, a leading horticultural lighting provider to the country’s growing agriculture industry. Photo courtesy of Fluence by OSRAM

AUSTIN, Texas und ROTTERDAM, Niederlande--(BUSINESS WIRE)--Fluence by OSRAM (Fluence), ein weltweit führender Anbieter von energieeffizienten LED-Beleuchtungslösungen für die kommerzielle Cannabis- und Lebensmittelproduktion, gab heute seine Implementierungen bei zwei großen Cannabisanbauern in Israel, Springs Valley Cannabis LTD und UNIVO Pharmaceuticals (UNIVO), bekannt. Dies geschah im Rahmen der laufenden Partnerschaft von Fluence mit REMY LTD (REMY), einem führenden, in Israel ansässigen Anbieter von Gartenbau-Beleuchtung für die wachsende Agrarindustrie des Landes.

Nach der Legalisierung von medizinischem Cannabis im Jahr 1993 florierte Israels Cannabis-Industrie durch eingehende Forschung zu effizienten Produktions- und Anbauverfahren. Mit fast 30 Züchtern, die aktiv medizinisches Cannabis produzieren, und Dutzenden, die sich in der Planungsphase befinden, ist Israel in der Lage, die Nachfrage der geschätzten 100.000 medizinischen Cannabiskonsumenten im ganzen Land zu befriedigen und zu übertreffen. Während die Gesetzgebung zur Legalisierung des Freizeitkonsums von Cannabis evaluiert wird, sagen Experten voraus, dass die Branche auch weiterhin exponentiell wachsen wird.

„Das schnelle Wachstum der medizinischen Cannabisindustrie in Israel ist ein klarer Indikator für das Potenzial des Freizeitmarktes“, sagte Timo Bongartz, General Manager für Europa, den Nahen Osten und Afrika (EMEA) bei Fluence. „Um das Tempo der Branche aufrechtzuerhalten, müssen die Züchter hocheffiziente Produktionsmethoden untersuchen und in diese investieren, die konsistente, qualitativ hochwertige Cannabisprodukte liefern. In diesem Produktionsprozess spielt die Beleuchtung eine der wichtigsten Rollen.“

Optimale Beleuchtungsstrategien für jede Phase in der Wertschöpfungskette des Anbaus

Ob Saatgut- und Sortenzüchtung, Klonen und Aufziehen von Pflanzen oder die finale Kultivierung von dichten und vollen Blüten, jede Phase der Cannabis-Wertschöpfungskette erfordert optimierte, kuratierte Lichtbedingungen. Fluence bietet nicht nur die branchenweit führenden LED-Beleuchtungslösungen an, sondern stellt auch evidenzbasierte Best Practices zur Verfügung, um die optimale Beleuchtungsstrategie in jeder Wachstumsphase der Cannabispflanze zu identifizieren, zu implementieren und zu gewährleisten. Die forschungsgestützten Anbaumethoden von Fluence, die von einem Team von Gartenbauspezialisten unterstützt werden, ermöglichen es Cannabisbauern, qualitativ hochwertige, gleichmäßige Ernten zu erzielen und gleichzeitig Kosten für Heizung, Lüftung und Klimatisierung einzusparen.

REMY spiegelt die Anbauphilosophie und den Ansatz von Fluence wider. Durch ihre Partnerschaft bedienen Fluence und REMY die innovativsten Kultivatoren Israels. Springs Valley Cannabis mit Sitz im Norden Israels setzt in seiner groß angelegten High-End-Indoor-Anlage auf die LED-Technologie von Fluence, um eine hervorragende Cannabisblüte in der ersten Anbauumgebung des Unternehmens zu gewährleisten.

„Die Beleuchtung ist sehr wichtig für Erfolg unserer High-End-Indoor-Farm“, sagt Yair Shaked, CEO von Springs Valley Cannabis. „Wir haben nach einem Beleuchtungspartner gesucht, der uns unterstützt und langfristig einen Mehrwert bietet. Deshalb haben wir uns für die Zusammenarbeit mit REMY und Fluence entschieden.“

UNIVO, ein vertikal integriertes Unternehmen für medizinisches Cannabis, das alle Aspekte des Anbaus, der Herstellung und des Vertriebs abdeckt, nutzt die Lösungen von Fluence in verschiedenen Phasen des Wachstums, einschließlich der Aufzucht, des vegetativen Anbaus, der Blüte, des Mutterstocks und der Forschung und Entwicklung, wo UNIVO Cannabispflanzen klont und züchtet.

„Die Amit-Farm von UNIVO ist eine der anspruchsvollsten und technologischsten Farmen in der israelischen Cannabis-Industrie. Nach sorgfältiger Prüfung des Marktes haben wir uns für eine Zusammenarbeit mit Fluence entschieden, um die besten Premium-Cannabisblüten zu erhalten“, fügte Golan Bitton, CEO von UNIVO, hinzu.

Kontinuierliche Investition in neues Wissen

„Inmitten der verehrten, dynamischen Hightech-Industrie Israels ist die LED-Beleuchtungstechnologie von Fluence als wirklich innovativ anerkannt. Um diese Position zu halten, investieren wir kontinuierlich in neues Wissen und entwickeln neue Techniken, um den Züchtern der Welt bestmöglich zu dienen“, fügte Bongartz hinzu.

Fluence arbeitet eng mit führenden Forschungseinrichtungen wie der Universität Wageningen & Research zusammen, um neue Anbaustrategien zu entwickeln und den Einfluss verschiedener Lichtspektren auf das Wachstum und die Entwicklung von Cannabis zu erforschen. Die Erkenntnisse aus der gemeinschaftlichen Forschung von Fluence fließen in die Innovation von neuen Produkten ein und versorgen Landwirte mit effektiven Best Practices zur Optimierung des Pflanzenwachstums.

„Die Arbeit hört nicht auf, wenn die Beleuchtung installiert sind“, sagt Jörg Meyer-Brenken, Lead Account Manager für Cannabis bei Fluence in EMEA. „Im Gegenteil, da fängt es an, und da bringen die Teams von Fluence und REMY einen außerordentlichen Mehrwert. REMY ist ein echter, zuverlässiger Partner. Ihr Team kombiniert tiefes Wissen über Beleuchtung mit jahrelanger Erfahrung in der israelischen Landwirtschaft und im Gartenbau, was REMY zu einem idealen Partner macht, um uns zu helfen, eine herausragende Position in diesem schnell wachsenden Markt zu sichern.“

„Das Endergebnis für den Landwirt ist eine agronomische Beleuchtung, aber der Weg zur optimalen Beleuchtungsstrategie wird durch jahrelange Forschung und praktisches Wissen bestimmt“, sagt Elad Toby, Gründer, CTO und Chief Business Development Officer von REMY. „Es gibt eine riesige Chance, das bahnbrechende Wissen von Fluence auf den israelischen Markt für medizinisches Cannabis zu bringen.“

Weitere Informationen zu Fluence finden Sie auf www.fluence.science.

Über Fluence by OSRAM

Fluence Bioengineering, Inc. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von OSRAM und entwickelt leistungsstarke und energieeffiziente LED-Beleuchtungslösungen für die kommerzielle Pflanzenproduktion sowie für Forschungsanwendungen. Fluence ist ein führender Lieferant von LED-Beleuchtungslösungen für den globalen Cannabismarkt und engagiert sich dafür, eine effizientere Pflanzenproduktion bei den weltweit führenden vertikalen Landwirtschaftsbetrieben und Gewächshausanbauern zu ermöglichen. Der globale Hauptsitz von Fluence befindet sich in Austin, Texas, die EMEA-Zentrale befindet sich in Rotterdam in den Niederlanden. Weitere Informationen zu Fluence finden Sie auf www.fluence.science.

Über REMY

REMY 108 LTD wurde 2008 gegründet und hat sich auf die Planung, Installation, Überwachung und Qualitätssicherung von großflächigen Beleuchtungslösungen sowie auf den Kundendienst und Support für den kommerziellen Anbau von Pflanzen und Lebensmitteln in Israel und darüber hinaus spezialisiert. REMY bietet seinen Kunden seit 2011 agronomische Beleuchtung an und seit 2018 ist dies der Schwerpunkt des Unternehmens. Als autorisierter Händler von Fluence-LED-Beleuchtungslösungen bietet das Unternehmen heute in seinem Ausstellungsraum und in der Zentrale in Yanuv auch Schulungen zur landwirtschaftlichen Beleuchtung an. Weitere Informationen über REMY finden Sie auf https://www.remy.co.il/en/grow.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.