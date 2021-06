Fluence étend sa présence dans le secteur à forte croissance du cannabis en Israël, en soutenant de multiples cultivateurs via son partenariat avec REMY

Fluence by OSRAM announced implementations with two major cannabis cultivators in Israel, Springs Valley Cannabis and UNIVO, through Fluence’s ongoing partnership with REMY, a leading horticultural lighting provider to the country’s growing agriculture industry. Photo courtesy of Fluence by OSRAM

AUSTIN, Texas et ROTTERDAM, Pays-Bas--(BUSINESS WIRE)--Fluence by OSRAM (Fluence), fournisseur mondial de premier plan dans le domaine des solutions d'éclairage LED écoénergétiques pour la production commerciale de cannabis et de produits alimentaires, a annoncé aujourd'hui travailler avec deux cultivateurs majeurs de cannabis en Israël, Springs Valley Cannabis LTD et UNIVO Pharmaceuticals (UNIVO), au travers du partenariat continu de Fluence avec REMY LTD (REMY), fournisseur israélien leader en éclairages horticoles pour le secteur croissant de l'agriculture au sein du pays.

À l'issue de la légalisation du cannabis médical en 1993, le secteur du cannabis en Israël s'est développé grâce à des recherches approfondies autour de l'efficience de la production et des procédés de culture. Près de 30 cultivateurs produisant aujourd'hui activement du cannabis médical, et plusieurs dizaines étant en phase de planification, Israël est prêt à répondre et à surpasser la demande des utilisateurs de cannabis médical dans le pays, que l'on estime au nombre de 100 000. Une législation destinée à légaliser le cannabis récréatif étant actuellement à l'étude, les experts s'attendent à ce que le secteur maintienne sa trajectoire de croissance exponentielle.

« La croissance rapide du secteur du cannabis médical en Israël est un indicateur clair du potentiel du marché récréatif », a déclaré Timo Bongartz, directeur général Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMOA) chez Fluence. « Pour maintenir la cadence du secteur, les cultivateurs doivent examiner et investir dans des méthodes de production à haute efficience, qui permettent un rendement de produits de cannabis de haute qualité. L'éclairage joue l'un des rôles les plus essentiels dans ce processus de production. »

Stratégies d'éclairage optimales pour chaque phase de la chaîne de valeur de culture

Qu'il s'agisse de la sélection des semences et variétés, du clonage et de la culture de plants, ou de la culture finale de têtes denses et pleines, chaque phase de la chaîne de valeur du cannabis nécessite des conditions d'éclairage optimisées et soigneusement sélectionnées. Fluence propose non seulement les meilleures solutions d'éclairage LED du secteur, mais recommande également plusieurs bonnes pratiques fondées sur des preuves, permettant d'identifier, de mettre en œuvre et de maintenir la stratégie d'éclairage optimale à chaque phase de la culture de cannabis. Les méthodes de culture de Fluence, appuyées par des recherches et par son équipe de spécialistes de l'horticulture permettent aux cultivateurs de cannabis de réaliser des récoltes constantes de haute qualité, tout en économisant sur les coûts de chauffage, de ventilation et de climatisation.

REMY s'inscrit en phase avec la philosophie et l'approche de culture de Fluence. À travers leur partenariat, Fluence et REMY opèrent au service des cultivateurs les plus novateurs d'Israël. Springs Valley Cannabis, basée dans le nord d'Israël, utilise la technologie LED de Fluence au sein de son installation de culture en intérieur haut de gamme à grande échelle, afin d'assurer une floraison supérieure du cannabis dans le premier environnement de culture de la société.

« L'éclairage exerce un effet majeur sur la réussite de notre ferme haut de gamme en intérieur », a déclaré Yair Shaked, PDG de Springs Valley Cannabis. « Nous recherchions un partenaire d'éclairage capable de nous soutenir et d'ajouter de la valeur à long terme — c'est pourquoi nous avons choisi de travailler avec REMY et Fluence. »

UNIVO, société de cannabis médical verticalement intégrée, couvrant tous les aspects de la culture, de la fabrication et de la distribution, recourt aux solutions de Fluence à différents stades du cycle de croissance, dont la phase de pépinière, la phase végétative, la floraison, les plantes mères, ainsi que la recherche et développement, dans le cadre desquels UNIVO clone et cultive des plants de cannabis.

« Amit farm by UNIVO est l'une des fermes les plus sophistiquées et les plus technologiques du secteur du cannabis en Israël, et, après avoir étudié avec soin le marché, nous avons décidé de coopérer avec Fluence pour produire les fleurs de cannabis les plus haut de gamme », a ajouté Golan Bitton, PDG d'UNIVO.

Investissement continu dans les connaissances nouvelles

« Dans le secteur admiré et dynamique des hautes technologies en Israël, la technologie d'éclairage LED de Fluence est reconnue comme véritablement innovante. Pour conserver cette position, nous investissons continuellement dans les connaissances nouvelles, et développons des techniques novatrices pour mieux servir les cultivateurs du monde entier », a déclaré Bongartz.

Fluence travaille en étroite collaboration avec plusieurs institutions de recherche de premier plan, parmi lesquelles la Wageningen University & Research, pour découvrir de nouvelles stratégies de culture, ainsi que pour explorer l'influence des différents spectres de lumière sur la croissance et le développement du cannabis. Les renseignements issus des recherches collaboratives de Fluence permettent d'informer les innovations en matière de produits, et indiquent aux cultivateurs les bonnes pratiques les plus efficaces pour optimiser la croissance des plantes.

« Le travail n'est pas terminé lorsque les appareils d'éclairage ont été installés », déclare Jörg Meyer-Brenken, directeur principal de compte chez Fluence pour le cannabis dans la région EMOA. « Au contraire, c'est à ce stade que le travail débute, et que les équipes de Fluence et REMY apportent une valeur extraordinaire. REMY est réellement un partenaire fiable. Son équipe combine profondes connaissances en matière d'éclairage et plusieurs années d'expérience dans l'agriculture et l'horticulture en Israël, ce qui fait de REMY un partenaire idéal pour nous aider à atteindre une position de premier plan sur ce marché à croissance rapide. »

« Le résultat final pour le cultivateur consiste en un appareil d'éclairage agronomique, mais le chemin pour atteindre la stratégie d'éclairage optimale repose sur plusieurs années de recherches et de connaissances pratiques », a déclaré Elad Toby, fondateur, directeur technologique et directeur du développement commercial de REMY. « L'apport des connaissances novatrices de Fluence sur le marché israélien du cannabis médical constitue une immense opportunité. »

À propos de Fluence by OSRAM

Fluence Bioengineering, Inc., filiale en pleine propriété d’OSRAM, crée de puissantes solutions d’éclairage LED écoénergétiques, destinées à la production de cultures commerciales et aux applications de recherche. Fournisseur d’éclairage LED de premier plan sur le marché mondial du cannabis, Fluence a pour mission de permettre une production de cultures plus efficiente, auprès des meilleurs producteurs du monde, aussi bien dans le secteur de la culture en fermes verticales que sous serre. En plus de son siège mondial d’Austin, au Texas, Fluence dispose d’un siège EMOA à Rotterdam, aux Pays-Bas. Pour en savoir plus sur Fluence, rendez-vous sur https://fluence.science.

À propos de REMY

Créée en 2008, REMY 108 LTD se spécialise dans la planification, l'installation, la supervision et l'assurance qualité de solutions d'éclairage à grande échelle, ainsi que dans le service et l'assistance après-vente, pour les cultures commerciales et cultures de produits alimentaires en Israël et au-delà. REMY fournit des éclairages agronomiques à ses clients depuis 2011, ce qui constitue l'activité principale de la société depuis 2018. Revendeur agréé des solutions d'éclairage LED de Fluence, REMY propose aujourd'hui également des formations sur l'éclairage agronomique, au sein de sa salle d'exposition et de son siège de Yanuv. Pour en savoir plus sur REMY, rendez-vous sur https://www.remy.co.il/en/grow.

