IDEMIA lance avec Storstockholms Lokaltrafik (SL) la toute première carte de transports en commun EMV en marque blanche dans le monde

COURBEVOIE, France--(BUSINESS WIRE)--L’essor mondial de cartes bancaires nouvelle génération est actuellement dirigé par deux grandes tendances : la généralisation de l’interopérabilité et de la conformité de sécurité EMV et l’adoption massive des paiements sans contact. Forte de son expertise inégalée en matière de sécurité embarquée, IDEMIA a pu définir les normes de sécurité pour SL et ainsi développer la toute première carte de transports en commun EMV en marque blanche.

Ce système haute technologie développé en partenariat avec SL est basé sur la norme EMV en marque blanche, une norme ouverte de paiement sans contact portée par la White Label Alliance, qui facilite des solutions de paiement sans contact prêtes à être déployées. S’appuyant sur la norme EMV, ce système simplifie la transition vers le sans contact et l’interopérabilité entre la plupart des fournisseurs.

La solution d’IDEMIA apporte à la fois sécurité et praticité. Les usagers bénéficient d’une expérience de voyage améliorée lors de leurs passages aux portiques, munis de leur nouvelle carte SL fournie par IDEMIA. Basées sur l’infrastructure existante de SL, compatible avec les paiements EMV en circuit ouvert, les premières cartes EMV en marque blanche seront déployées à partir de la rentrée.

« Nous sommes extrêmement fiers d’être les tout premiers fournisseurs de cartes EMV en marque blanche pour les transports en commun en Suède. Il est évident que nos nouvelles cartes vont faciliter le quotidien de tous, voyageurs comme opérateurs de transport », déclare Amanda Gourbault, Vice-présidente exécutive pour les activités liées aux institutions financières chez IDEMIA.

