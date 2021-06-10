Holicity Inc.宣佈與Astra Space, Inc.的擬議企業合併登記報告生效

紐約和加州阿拉米達--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--德拉瓦州公司Holicity Inc.（簡稱「公司」）(Nasdaq: HOLUU, HOL, HOLUW)今日宣佈，關於先前宣佈的與Astra Space, Inc.（簡稱“Astra”）進行企業合併（簡稱「企業合併」）的Form S-4登記報告（文件編號：333-255703）（修訂版，簡稱「登記報告」），已由美國證券交易委員會（簡稱“SEC”）宣佈生效。公司已開始郵寄與公司股東特別會議（簡稱「特別會議」）有關的最終委託書/招股說明書。該特別會議與企業合併事宜有關，將於2021年6月30日舉行。該委託書/招股說明書將寄送給2021年5月24日（簡稱「登記日」）收盤時登記在冊的股東。

Holicity董事長兼執行長Craig McCaw表示：「我們欣然宣佈本次交易中這一具有重要意義的里程碑。Astra在創建太空平臺方面不斷取得進展，此平臺能夠滿足簡單易操作的發射需求，幫助推動超過上兆美元的太空經濟，並推出新一代服務，以改善我們的生活。」

自宣佈合併以來，Astra加快了以下領域的發展：

Astra創辦人、董事長兼執行長Chris Kemp表示：「我們很高興能夠在本季按計畫向Holicity的股東提出企業合併。我們期待成為第一家在納斯達克公開上市的航太發射公司。」

關於Astra

Astra的宗旨是讓地球變得更健康、互聯性更強，透過探索太空來改善地球的生存環境。Astra是史上較早進入太空領域的私人投資公司。Astra已經按合約完成了50多次發射，並將從2021年夏天開始提供進入低軌道的客戶酬載，再發展為每月、每兩週、每週發射，到2025年則提供每天發射。更多資訊請造訪www.astra.com。

關於Holicity

Holicity Inc.是由Pendrell Corporation子公司 Pendrell X-icity Holdings Corporation發起的特殊目的收購公司(“SPAC”)。Pendrell Corporation是永久資本工具(permanent capital vehicle)，其控股股東是Craig O. McCaw先生。

關於企業合併的重要資訊及其獲取途徑

公司已就擬議企業合併向SEC公開遞交Form S-4登記報告（簡稱「登記報告」）（登記號碼：333-255703），其中包括委任書/招股說明書，以及若干其他相關文件。委託書將分發給公司普通股的持有人，就企業合併和登記報告中描述的其他事項進行公司股東投票代理權的徵集，而招股說明書則與企業合併中擬發行公司證券的要約和出售有關。建議公司的股東和其他利害關係者閱讀登記報告及其修訂文件中包含的委託書/招股說明書，以及最終的委託書/招股說明書，因為這些資料會載有與企業合併協議的當事人、公司和企業合併有關的重要資訊。最終委託書/招股說明書將於登記日（待定）之前郵寄給公司的股東，以便就企業合併及登記報告中所述的其他事項進行投票。股東可以在SEC的網站www.sec.gov上免費索取遞交給SEC的委託書/招股說明書及其他文件的副本，這些文件將以引用形式納入委託書/招股說明書。亦可寫信至：Holicity Inc., 2300 Carillon Point, Kirkland, WA 98033，收件人：執行長Craig McCaw，電話：(425) 278-7100。

代理權徵集的參與者

公司及其董事和高階主管可被視為公司股東就企業合併徵集代理權的參與者。這些董事和高階主管的名單以及他們在公司中的權益說明，載列於公司最初於2020年7月17日遞交給SEC的Form S-1登記報告中，可以在SEC的網站www.sec.gov上免費獲取，亦可寫信至：Holicity Inc., 2300 Carillon Point, Kirkland, WA 98033，收件人：秘書，電話：(425) 278-7100。關於這些參與者權益的其他資訊載於登記報告中。

Astra及其董事和高階主管也可被視為從公司股東處徵集與企業合併有關之代理權的參與者。該等董事和高階主管的名單及其在企業合併中的權益資訊載於登記報告中。

前瞻性陳述

本新聞稿包含《1995年私人證券訴訟改革法》安全港條款所定義的前瞻性陳述。公司和Astra的實際結果可能與其預期、估計和預測有所不同，因此，您不應將這些前瞻性陳述視為對未來事件的預測。諸如「期望」、「估計 」、「預計 」、「預算 」、「預測 」、「預期 」、「打算 」、「計畫 」、「可能 」、「將要 」、「可以 」、「應該 」、「認為 」、「斷言 」、「潛在 」、「繼續 」等詞語以及類似的表達方式旨在識別此類前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於公司和Astra對企業合併未來業績和預計財務影響的預期、企業合併成交條件的滿足情況以及企業合併完成的時間。這些前瞻性陳述涉及重大風險和不確定性，可能導致實際結果與預期結果大相逕庭。這些因素大多超出了公司和Astra的控制範圍，而且很難預測。可能導致此類差異的因素包括但不限於：(1)在宣佈企業合併協定及其擬議交易後，可能對公司和Astra提起的任何法律訴訟所帶來的後果；(2)無法完成企業合併，包括未能獲得公司股東的批准、某些監管機構的批准或其他決定，或企業合併協議中的其他成交條件；(3)發生任何可能導致企業合併協定終止或以其他方式導致協定中擬進行的交易無法完成的事件、變更或其他情況；(4)企業合併後，無法實現或維持新Astra的A類普通股在納斯達克上市；(5)因宣佈和完成企業合併而中斷現有計畫和經營的風險；(6)確認企業合併預期收益的能力，該預期收益可能受到競爭以及被合併公司獲利成長和管理成長以及留住重要員工的能力等因素的影響；(7)與業務合併有關的費用；(8)適用法律或法規發生變化；(9) Astra或合併後的公司可能受到其他經濟、業務和/或競爭因素的不利影響；(10)新Astra未來籌集資金和遵守與長期負債有關的限制性契約的能力；(11)新冠疫情對Astra的業務和/或雙方完成企業合併能力的影響；以及(12)與企業合併有關的委託書/招股說明書中不時指出的其他風險和不確定性，包括登記報告中「風險因素」項下的風險和不確定性，以及公司向SEC遞交的其他文件中載列的風險和不確定性。本公司請您注意，以上列出的因素並不是唯一的。本公司提醒讀者，不要過度依賴任何前瞻性陳述，因為這些陳述僅代表發佈之日的情況。公司不承擔或不接受任何義務或承諾以公開發佈任何前瞻性陳述的任何更新或修訂，以反映其預期的任何變化或任何此類陳述所依據的事件、條件或情況的任何變化。

非要約或要約邀請

本新聞稿不構成就任何證券或企業合併徵集委託書、同意或授權。本新聞稿亦不構成出售任何證券的要約或購買任何證券的要約之邀請，若在任何州或司法管轄區，依照其證券法在登記或資格審核之前此類要約、徵集或出售屬非法行為，則不得在任何此等司法管轄區出售任何此類證券。除非招股說明書符合《證券法》第10條的要求，否則不得提出任何證券要約。

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