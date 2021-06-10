Holicity Inc.宣布与Astra Space, Inc.的拟议企业合并的登记报告生效

纽约和加州阿拉米达--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--特拉华州公司Holicity Inc.（简称“公司”）(Nasdaq: HOLUU, HOL, HOLUW)今日宣布，其关于先前宣布的与Astra Space, Inc.（简称“Astra”）进行企业合并（简称“企业合并”）的Form S-4登记报告（文件编号：333-255703）（修订版，简称“登记报告”），已由美国证券交易委员会（简称“SEC”）宣布生效。公司已开始邮寄与公司股东特别会议（简称“特别会议”）有关的最终委托书/招股说明书。该特别会议与企业合并事宜有关，将于2021年6月30日举行。该委托书/招股说明书将寄送给2021年5月24日（简称“登记日”）收盘时登记在册的股东。

Holicity董事长兼首席执行官Craig McCaw表示：“我们欣然宣布本次交易中这一具有重要意义的里程碑事件。Astra在创建太空平台方面不断取得进展，此平台能够满足简单易操作的发射需求，帮助推动超过万亿美元的太空经济，并推出新一代服务，以改善我们的生活。”

自宣布合并以来，Astra加快了以下领域的发展：

Astra创始人、董事长兼首席执行官Chris Kemp表示：“我们很高兴能够在本季度按计划向Holicity的股东提出企业合并。我们期待着成为第一家在纳斯达克公开上市的航天发射公司。”

关于Astra

Astra的宗旨是让地球变得更健康、互联性更强，通过探索太空来改善地球生存环境。Astra是史上较早进入太空领域的私人投资公司。Astra已经按合同完成了50多次发射，并从2021年夏天开始将客户有效载荷送达近地轨道，再发展为每月、每两周、每周发射，到2025年则提供每天发射。更多信息请访问www.astra.com。

关于Holicity

Holicity Inc.是一家由Pendrell Corporation子公司 Pendrell X-icity Holdings Corporation发起的特殊目的收购公司(“SPAC”)。Pendrell Corporation是一个永久资本工具(permanent capital vehicle)，其控股股东是Craig O. McCaw先生。

关于企业合并的重要信息及其获取途径

公司就拟议的企业合并向SEC公开提交了一份Form S-4登记报告（简称“登记报告”）（登记号：333-255703），其中包括一份委任书/招股说明书，以及若干其他相关文件。委托书将分发给公司普通股的持有人，就企业合并和登记报告中描述的其他事项进行公司股东投票代理权的征集，而招股说明书则与企业合并中拟发行公司证券的要约和出售有关。建议公司的股东和其他利益相关者阅读登记报告及其修订中包含的委托书/招股说明书，以及最终的委托书/招股说明书，因为这些资料会载有与企业合并协议的当事人、公司和企业合并有关的重要信息。最终委托书/招股说明书将于登记日（待定）之前邮寄给公司的股东，以便就企业合并及登记报告中所述的其他事项进行投票。股东可以在SEC的网站www.sec.gov上免费索取提交给SEC的委托书/招股说明书及其他文件的副本，这些文件将通过引用纳入委托书/招股说明书。亦可写信至：Holicity Inc., 2300 Carillon Point, Kirkland, WA 98033，收件人：首席执行官Craig McCaw，电话：(425) 278-7100。

代理权征集的参与者

公司及其董事和高管可被视为公司股东就企业合并征集代理权的参与者。这些董事和高管的名单以及他们在公司中的权益说明载列于公司最初于2020年7月17日提交给SEC的Form S-1登记报告中，可以在SEC的网站www.sec.gov上免费获取，亦可写信至：Holicity Inc., 2300 Carillon Point, Kirkland, WA 98033，收件人：秘书，电话：(425) 278-7100。关于这些参与者权益的其他信息载于登记报告中。

Astra及其董事和高管也可被视为从公司股东处征集与企业合并有关的代理权的参与者。该等董事和高管的名单及其在企业合并中的权益信息载于登记报告中。

前瞻性陈述

本新闻稿包含《1995年私人证券诉讼改革法》安全港条款所定义的前瞻性陈述。公司和Astra的实际结果可能与其预期、估计和预测有所不同，因此，您不应将这些前瞻性陈述作为对未来事件的预测。诸如“期望”、“估计”、“预计”、“预算”、“预测”、“预期”、“打算”、“计划”、“可能”、“将要”、“可以”、“应该”、“认为”、“断言”、“潜在”、“继续”等词语以及类似的表达方式旨在识别此类前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于公司和Astra对企业合并未来业绩和预计财务影响的预期、企业合并成交条件的满足情况以及企业合并完成的时间。这些前瞻性陈述涉及重大风险和不确定性，可能导致实际结果与预期结果大相径庭。这些因素大多超出了公司和Astra的控制范围，而且很难预测。可能导致此类差异的因素包括但不限于：(1)在宣布企业合并协议及其拟议交易后，可能对公司和Astra提起的任何法律诉讼所带来的后果；(2)无法完成企业合并，包括未能获得公司股东的批准、某些监管机构的批准或其他决定，或企业合并协议中的其他成交条件；(3)发生任何可能导致企业合并协议终止或以其他方式导致协议中拟进行的交易无法完成的事件、变更或其他情况；(4)企业合并后，无法实现或维持新Astra的A类普通股在纳斯达克上市；(5)因宣布和完成企业合并而中断现有计划和经营的风险；(6)确认企业合并预期收益的能力，该预期收益可能受到竞争以及被合并公司盈利增长和管理增长以及留住重要员工的能力等因素的影响；(7)与业务合并有关的费用；(8)适用法律或法规发生变化；(9) Astra或合并后的公司可能受到其他经济、业务和/或竞争因素的不利影响；(10)新Astra未来筹集资金和遵守与长期负债有关的限制性契约的能力；(11)新冠疫情对Astra的业务和/或双方完成企业合并能力的影响；以及(12)与企业合并有关的委托书/招股说明书中不时指出的其他风险和不确定性，包括登记报告中“风险因素”项下的风险和不确定性，以及公司向SEC提交的其他文件中载列的风险和不确定性。本公司请您注意，以上列出的因素并不是唯一的。本公司提醒读者，不要过度依赖任何前瞻性陈述，因为这些陈述仅代表发布之日的情况。公司不承担或不接受任何义务或承诺以公开发布任何前瞻性陈述的任何更新或修订，以反映其预期的任何变化或任何此类陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化。

非要约或要约邀请

本新闻稿不构成就任何证券或企业合并征集委托书、同意或授权。本新闻稿亦不构成出售任何证券的要约或购买任何证券的要约之邀请，若在任何州或司法管辖区，依照其证券法在登记或资格审批之前此类要约、征集或出售属非法行为，则不得在任何此等司法管辖区出售任何此类证券。除非招股说明书符合《证券法》第10条的要求，否则不得提出任何证券要约。

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