Elliptic Labs 宣布与一家重要的台湾ODM开展概念验证项目

挪威，奥斯陆--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球AI软件公司，虚拟智能传感器行业的领导者Elliptic Labs（EuroNext Growth代码: ELABS.OL）宣布与笔记本电脑行业领先的ODM联手开展概念验证项目。这款AI虚拟存在检测传感器为笔记本电脑提供存在检测功能，使笔记本电脑系统同时提高了安全性能并降低功耗。

ODM负责生产由PC品牌自主设计的PC及笔记本电脑，对PC及笔记本电脑的研发和制造过程都至关重要。这些原始设计制造商们也负责管理供应链、组件采购，尽管品牌方通常会自主验证和采购这些组件。

Elliptic Labs的AI虚拟存在检测传感器通过让设备感知到周围情境，从而打造更智能的笔记本电脑。例如，AI虚拟存在检测传感器(AI Virtual Presence Sensor)在无需额外硬件传感器的条件下，可以自主判断用户是否存在使用空间内，从而选择进行自动锁定屏幕和唤醒屏幕，以此提高笔记本电脑的安全性。

“全球有超过90% 的笔记本电脑是由台湾ODM负责生产的。与世界上最大的笔记本电脑ODM合作并获得市场认可，加快了Elliptic Labs将AI虚拟智能传感器平台向笔记本电脑市场推进的脚步。”Elliptic Labs的首席执行官Laila Danielsen女士表示，“对于ODM及类似的生态链而言，其首要任务是，能让所有笔记本电脑和PC都能在无需昂贵的单功能硬件传感器的情况下使用诸如存在检测等关键体验。当像微软和英特尔这样的行业领导者将存在检测纳入其下一代pc和笔记本电脑功能的关键组件时，Elliptic Labs向市场提供其AI虚拟存在检测传感器的能力也显而易见。”

关于Elliptic Labs

Elliptic Labs公司总部设在挪威, 在美国、中国、韩国、 中国台北和日本均有分支机构。公司成立于2006年，衍生自挪威奥斯陆大学(Oslo University)的一家分支研究机构。于2020年10月正式向泛欧证券交易所（Euronext Growth Market )提交首次公开募股（IPO)申请。Elliptic Labs当前是一家面向智能手机、笔记本电脑、物联网和汽车市场的全球企业。公司的AI专利软件结合了超声波和传感器融合算法，提供直观的3D无接触手势交互、接近感应和存在检测功能。其可扩展的AI虚拟智能传感器交互平台创造了可持续性的、生态友好的纯软件传感器，并已有上1.5亿台设备搭载其技术。Elliptic Labs是市场上唯一一家使用AI软件、超声波和传感器融合进行大规模检测的软件公司。Elliptic Labs的技术和专利在挪威开发，归属公司专有。