Safeguard DNA Diagnostics lance les écouvillons secs Rhinostics de tests COVID comme principaux dispositifs de collecte pour ses laboratoires aux Philippines

Rhinostics innovative dry collection swabs offer comfortable nasal or nasoharyngeal collection, dry shipment, and sample concentration for better assay performance. No viral transport media required. (Photo: Business Wire)

CAMBRIDGE, Massachusetts & MANILLE, Philippines & LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Safeguard DNA Diagnostics Inc, SDDI, une des principales chaînes de laboratoires pour les maladies infectieuses aux Philippines, vient de lancer une gamme d'échantillons COVID avec des écouvillons secs Rhinosticsᵗᵐ de collecte nasale et nasopharyngée. Ces écouvillons sont déployés dans les laboratoires de Metro Manila, Davao et Negros Occidental de la société. En outre, SDDI agira en qualité de distributeur exclusif des écouvillons Rhinostics aux Philippines.

Rhinostics Inc. est une société issue de l'université d'Harvard avec pour mission de proposer des matériaux et des conceptions innovantes en matière de tests respiratoires liés à la COVID et à d'autres affections. Les écouvillons Rhinosticsᵗᵐ ont reçu l'autorisation d'utilisation d'urgence aux États-Unis pour la collecte d'échantillons de COVID. Ces écouvillons permettent une collecte plus confortable, des envois et des transports secs sans milieu de transport viral.

Paul Jochico, cofondateur et directeur de Safeguard DNA Diagnostics, Inc., déclare: "Nous sommes heureux d'apporter les écouvillons innovants de collecte d'échantillons Rhinostics aux Philippines, afin de proposer une collecte plus confortable combinée à une performance de tests éprouvée. Comparaison aux dispositifs de collecte en milieu de transport viral (MTV) et salivaires, les écouvillons secs sont plus robustes et réduisent les risques de contamination durant la collecte et le transport. Les tests COVID continus contribueront à la protection des personnes jusqu'à la disponibilité généralisée des vaccins aux Philippines."

George Aaron, PDG et président du conseil de Safeguard Biosystems Holdings Ltd, la co-entreprise partenaire de SDDI, déclare: "Le repositionnement de notre laboratoire de microbiologie moléculaire à Manille a apporté d'importants avantages aux Philippins durant la pandémie. Safeguard affirme sa volonté d'intégrer des produits innovants de diagnostic des maladies infectieuses aux opérations de SDDI."

"Nous ne pouvions espérer meilleur partenaire pour déployer notre technologie d'écouvillons de collecte aux Philippines, qui est à l'avant-garde de la collecte sèche, du transport et de la performance des tests dans le pays. En mettant sur le marché les toutes dernières technologies disponibles, SDDI s'impose comme un innovateur dans le domaine du diagnostic aux Philippines", affirme Cheri Walker, PDG de Rhinostics.

À propos de Safeguard DNA Diagnostics, Inc

Safeguard DNA Diagnostics Inc. (SDDI) est une co-entreprise philippine à participation égale entre Safeguard Biosystems et les intérêts de Paul Jochico. La société a été créée pour fournir des services de diagnostic laboratoire en microbiologie moléculaire. La société garantit une détection et une identification rapides de la COVID-19 et d'autres maladies infectieuses pour la population philippine.

À propos de Safeguard Biosystems

Safeguard Biosystems est un groupe international de diagnostic moléculaire qui a mis sur pied une plateforme technologique abordable et à haut rendement. Le système assure l'identification rapide par ADN des pathogènes bactériens et fongiques prévalents via prélèvement sanguin. Les échantillons cliniques peuvent être testés à partir de diverses matrices, comme le sang entier, l'urine, le fluide péritonéal, et les écouvillons.

Safeguard Biosystems est une société britannique, créée en 2006 et basée à Northvale, dans le New Jersey. La technologie Safeguard Biosystems a également été adaptée de manière à proposer de solutions de pathogènes innovantes à l'industrie laitière, fournissant ainsi des options pratiques pour relever les défis sectoriels et garantir la sécurité des produits laitiers et la santé des cheptels.

À propos de Rhinostics Inc.

Rhinostics commercialise des solutions à la fois simples et élégantes visant l'intégration de meilleurs matériaux, d'efficiences et de réductions des coûts aux flux de travail en laboratoire. Les fonctionnalités de l'écouvillon nasal automatisé RHINOstic™ multiplient pas plus de dix le rendement des échantillons, tout en éliminant cette charge de travail et les erreurs laboratoires. L'écouvillon est intégré à un capuchon permettant un retrait automatisable et un accès rapide, avec un code barre 2D sur le dessous du tube. Les avantages de ce produit sont immédiats en termes d'efficiences des tests COVID, et couvrent également d'autres tests viraux respiratoires, bactériens et génétiques utilisant l'amplification en chaîne par polymérase (ACP) et le séquençage de prochaine génération (SPG). De plus, la société propose un écouvillon nasal standard et un écouvillon nasopharyngé permettant une expédition sèche, une concentration des échantillons et une performance accrue des tests. Les produits de collecte Rhinostics sont homologués par la FDA en tant que dispositifs de classe 1 médicaux exempts de procédure 510 (k) et disponibles à la vente. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur https://www.rhinostics.com.

