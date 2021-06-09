Carbon Streaming宣布与不列颠哥伦比亚省一家第一民族公司建立战略合作关系

多伦多--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Carbon Streaming Corporation（简称“CSC”或“公司”）欣然宣布，公司已与WilsonZinter Enterprises Ltd. (“WZ”)建立了一家战略性合资公司（简称“合资公司”）。WZ是不列颠哥伦比亚省(“BC”)一家久负盛名的第一民族(First Nations)拥有的企业。

合资公司旨在与第一民族合作寻求投资机会并进行投资，以及在这些原住民的领地上开发项目，通过减少温室气体(“GHG”)排放来应对气候变化。此外，这些项目还支持保护生物多样性、发展和加强当地社区和社会项目、促进商业和就业机会，并提供重要的环境教育和能力建设。项目建成之后，将帮助减少温室气体排放，经过充分验证和认证后，减少的排放便可作为碳信用额度上市销售。

WZ由Candice Wilson和Amanda Zinter领导，两人已经在一起工作了近十年，共同代表Haisla Nation (“Nation”)审查和评估位于不列颠哥伦比亚省北部领地上的环境和工业项目。WZ是环境和社会责任方面的行业领导者。

通过合作，CSC和WZ将与第一民族官员会面，通过资助和开发碳抵消项目，实现多种预期收益：

自然资源管理：重新造林和改善林业管理，湿地恢复，以及与保护该地区丰富的生物多样性（本地物种包括：西加云杉、西部铁杉、红雪松、熊、狼、鹿、狐狸和狼獾等）相关的工作。

与第一民族合作：为当地自给自足的社区提供可持续的经济发展、就业和环境教育机会，承认并尊重他们以土地和水资源捍卫者自居的光荣传统。

公司总裁兼首席执行官Justin Cochrane表示：“Carbon Streaming很高兴与WZ结成合作关系，一起与不列颠哥伦比亚省的第一民族协作。”Cochrane先生继续说道：“这家合资公司不仅表明我们对人类共有的环境以及依赖环境而存在的社区的持续承诺，而且还为我们提供了与女性原住民拥有的组织进行合作的独特机会，彰显了我们对支持机会平等商业关系的承诺。”

在合资公司在不列颠哥伦比亚省第一民族社区寻找和确定投资机会的过程中，公司将提供更多最新消息。

关于WilsonZinter Enterprises Ltd.

WilsonZinter Enterprises与拥有高度环境和社会责任感的私营企业开展合作。体现公司社会责任承诺的其中一个方面是与女性原住民拥有的组织签订合约，以提供透明、机会均等的商业关系。Candice Wilson和Amanda Zinter的目的是为卓越的环境和社会治理铺平道路，并将相关知识传递给其他具有相同愿景的人。公司在不列颠哥伦比亚省成功开发重大工业项目的准则包括效益最大化，WilsonZinter帮助找到解决方案。公司已经合作了6个液化天然气项目，参与了6个环境评估项目。

联系方式：info@wilsonzinter.ca

关于Carbon Streaming Corporation

Carbon Streaming Corporation是一个独特的ESG原则性投资工具，可为投资者提供碳信用额度，这是政府和企业实现碳中和与“净零”气候目标的关键工具。公司计划通过与项目开发商和所有者的碳信用流安排投入资本，以通过将资本引入原本无法开发的项目来加速碳抵消项目的构建。其中许多项目除了具有减少或清除碳的潜力外，还具有重大的社会和经济共同效益。

关于前瞻性信息的警示性声明

本新闻稿包含的某些信息构成加拿大适用证券法界定的“前瞻性陈述”和“前瞻性信息”。本新闻稿包含的任何非历史事实的陈述均可视为前瞻性陈述。前瞻性陈述通常用“可能”、“应该”、“预期”、“预计”、“潜在”、“认为”、“想要”等词语或这些词语的否定词及类似表述来识别。本新闻稿中的前瞻性陈述包括但不限于：关于最终文件确定和碳信用流交易完成的陈述，关于碳项目开发、实施、验证和核查的陈述和数字；关于产生当地社区效益的陈述和数字；关于养护和保护林业和濒危物种的陈述；关于每年创造碳信用额的陈述；以及关于公司业务和资产及其未来战略的陈述。在此提醒读者，不应过分依赖前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及已知和未知的风险和不确定因素，其中大多数超出本公司的控制范围。如果这些前瞻性陈述背后的一项或多项风险成为现实，或者前瞻性陈述所依据的假设被证明不正确，则实际结果、业绩或成就可能会与前瞻性陈述明示或暗示的产生重大差异。

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