Rhinostics innovative dry collection swabs offer comfortable nasal or nasoharyngeal collection, dry shipment, and sample concentration for better assay performance. No viral transport media required. (Photo: Business Wire)

Rhinostics innovative dry collection swabs offer comfortable nasal or nasoharyngeal collection, dry shipment, and sample concentration for better assay performance. No viral transport media required. (Photo: Business Wire)

CAMBRIDGE, Mass., MANILA, Filippine, e LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Safeguard DNA Diagnostics Inc, SDDI, tra le principali catene di laboratori filippini specializzati in malattie infettive, ora utilizza i tamponi nasali e rinofaringei asciutti Rhinosticsᵗᵐ per le procedure di campionamento del COVID. Questi dispositivi sono in corso di adozione presso le strutture di SDDI a Metro Manila, Davao e Negros Occidental. SDDI sarà inoltre il distributore esclusivo di Rhinostics nelle Filippine.

Rhinostics Inc., azienda spinout della Harvard University, nasce per la creazione di nuovi materiali e progetti finalizzati a migliorare la raccolta di campioni per il COVID, oltre che per applicazioni più ampie nei test non COVID sulle malattie respiratorie.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.