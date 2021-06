Alpha Blue Ocean & Pharnext annoncent la signature d’un accord de financement à hauteur de 81 millions d’euros.

DUBAI, Emirats Arabes Unis--(BUSINESS WIRE)--Alpha Blue Ocean, le family-office fondé par Pierre Vannineuse, est heureux et fier d’annoncer le début d’un nouveau partenariat avec Pharnext. Cet accord de financement, à hauteur de 81 millions d’euros, aura pour objectif de permettre à Pharnext de renforcer sa trésorerie et ainsi poursuivre le développement de son étude clinique pivot de Phase III de PXT3003, l'essai PREMIER, dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (CMT1A).

Alpha Blue Ocean & Pharnext s’inscrivent dans un schéma de création de valeur. Dans la droite lignée des derniers investissements d’Alpha Blue Ocean dans le secteur des medtechs et des biotechs (Erytech, AB Science, Safe Orthopaedics …) ce nouveau partenariat financier vient renforcer davantage sa position de leader dans les financements alternatifs.

Pierre Vannineuse, Président Directeur Général et Fondateur d’Alpha Blue Ocean a déclaré : « Nous sommes ravis de nous engager dans cette aventure avec Pharnext en apportant le financement nécessaire à la réalisation de leur étude clinique pivot de Phase III pour laquelle il n'existe encore aucun traitement approuvé. La technologie innovante de la société qui lui permet de combiner les big data génomiques et l'intelligence artificielle la place en première ligne dans la lutte contre les maladies neurodégénératives. »

Frédéric Sutterlin, Venture Partner d’Alpha Blue Ocean a déclaré : « Ce programme de financement en obligations convertibles est structuré de manière à permettre à la Société de gérer au mieux ses besoins de trésorerie tout en maximisant sa flexibilité, grâce à une grande souplesse d’utilisation. Nous sommes très heureux de permettre à Pharnext de poursuivre son développement. »

« Nous sommes heureux d'annoncer ce financement qui nous permet d'augmenter notre trésorerie afin de continuer et terminer notre étude clinique pivot de Phase III dans la CMT1A. Ce programme soulage nos besoins de liquidité et nous permet de poursuivre avec enthousiasme notre développement en vue de créer de la valeur pour les patients et les actionnaires. », a déclaré le Dr David Horn Solomon, Directeur Général de Pharnext.

Créé en 2017, Alpha Blue Ocean est un acteur pionnier et référent de la finance alternative en Europe, notamment dans le secteur de l’innovation médicale. En 4 ans, le groupe fondé par Pierre Vannineuse a déployé + 1,2 Mds €, dont 60% sur les segments Santé & Innovation.

Pour toute information complémentaire ou demande d’interview avec un dirigeant d’Alpha Blue Ocean, n’hésitez pas à contacter le service de presse : pr@abo.co

A propos d’Alpha Blue Ocean

Crée en 2017 par Pierre Vannineuse, Hugo Pingray et Amaury Mamou-Mani, Alpha Blue Ocean est un family-office jeune et dynamique ayant pour mission de révolutionner l’industrie financière en proposant notamment des solutions en constante innovation.

Alpha Blue Ocean met en œuvre une approche directe, rationnelle et efficace, en proposant des solutions de financement alternatives. En d'autres termes des solutions flexibles destinées aux sociétés cotées, également connues sous le nom de placement privés ou de PIPE (Private Investment in Public Equity).

Présent mondialement, Alpha Blue Ocean a, entre autres, financé en France Erytech, Pharnext, AB Science, Europlasma, Safe Orthopaedics, Voluntis ou DBT (Douaisienne de Basse Tension).